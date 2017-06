Las Palmas de Gran Canaria coloca desfibriladores en 36 centros deportivos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha instalado un nuevo sistema de equipos desfibriladores en 36 centros deportivos municipales de la ciudad para garantizar la asistencia adecuada y urgente al usuario que puedan sufrir algún problema cardiaco cuando en esas instalaciones.



En un comunicado, el consistorio explica que la presentación de esta iniciativa ha reunido al alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, y a su concejal de Nuevas Tecnologías, Administraciones Públicas y Deportes, Aridany Romero.



Hidalgo destacó que, además, se va a impartir formación específica a cerca de 200 trabajadores, auxiliares, entrenadores de clubes e, incluso, a los deportistas que utilizan esas instalaciones, para que sepan usar con plenas garantías estos equipos en caso de necesidad.



"Esto es una garantía para que todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria sepan que pueden hacer deporte en los centros con plena seguridad, sabiendo que si pasa algo, van a poder ser asistidos rápidamente antes de la llegada de los equipos sanitarios", subrayó el regidor.



Con estos nuevos equipos de desfibriladores, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el primer municipio del archipiélago que cuenta con una red de instalaciones deportivas municipales cardioprotegidas.



Aridany Romero aseguró que el Ayuntamiento ha ido "más allá de lo que señala la normativa", que obliga a que haya un desfibrilador en aquellas instalaciones con una afluencia diaria superior al millar de usuarios.



"El Instituto Municipal de Deportes se ha acogido no a la obligación, sino a la recomendación de instalarlos también en aquellos centros con una afluencia media diaria superior a 500 usuarios", explicó el edil.



Por tanto, el Consistorio instalará los desfibriladores en un total de 36 instalaciones deportivas: diez pabellones deportivos, 24 campos de fútbol, la piscina 29 de Abril y las canchas de José Rodríguez Also, en Las Alcaravaneras.



La normativa obliga a disponer de estos equipos en condiciones aptas de funcionamiento y listos para su uso inmediato en instalaciones, centros, complejos deportivos públicos de poblaciones de más de 50.000 habitantes y con una afluencia media diaria superior a 1.000 usuarios, ateniendo todos sus espacios disponibles y las con menor ocupación que realicen terapias rehabilitadoras.



"Hemos valorado la importancia de contar con estos equipos en todas las instalaciones deportivas en las que hay una importante asistencia aunque no se llegue a la cifra del millar de personas y, por eso, hemos optado por instalar desfibriladores en todos estos centros", afirmó Hidalgo.



Romero explicó que la instalación de estos equipos se adjudicó a la empresa Caryosa Hygienic Solutions por 117.780 euros, incluyendo la instalación y puesta en marcha de estos sistemas, el servicio de mantenimiento, la inscripción en el registro, la geolocalización de los equipos, el cumplimiento de los requisitos sanitarios, la señalética, la renovación, el servicio de asistencia, así como la formación, reciclaje y acreditación del personal.



"El adjudicatario deberá formar al personal auxiliar de las instalaciones deportivas municipales para utilizar estos equipos en la forma prevista por el fabricante, efectuando las rutinas necesarias para su uso. Esta formación se ampliará también a los entrenadores de los diferentes equipos que entrenan de forma habitual en cada recinto", añadió el concejal.



Se formará a una media de seis personas por cada uno de los aparatos, que recibirán, además, toda la información y la preparación necesaria para usar de forma eficaz estos equipos.