El Parlamento acuerda que en la próxima Ley Animal no haya sacrificios y se esterilicen los gatos para evitar colonias

Los grupos parlamentarios están de acuerdo en que en la próxima Ley de Protección y Tenencia de Animales de Compañía se apueste por cuestiones como que no haya sacrificios, así como por la esterilización de gatos para evitar que haya colonias de estos animales.



También hay acuerdo en otras cuestiones, según se ha puesto de manifiesto este jueves durante la comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, para hablar del anteproyecto de la citada ley, que está en fase de tramitación y al que se han presentado 9.000 alegaciones.



Unas alegaciones que muestran el interés de la sociedad por esta cuestión, ha señalado el consejero, quien ha indicado que sería una falta de cortesía no dar respuesta a las mismas antes de que el Consejo de Gobierno de Canarias apruebe el texto para remitirlo a cabildos y ayuntamientos.



La previsión es que en junio se hayan estudiado las alegaciones, y el texto, tras pasar por las corporaciones será remitido a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma antes de enviarlo al Consejo Consultivo y luego al Parlamento regional para su debate.



José Miguel Barragán ha indicado que está de acuerdo en evitar los sacrificios de animales y ha recordado que eso supondrá un coste económico, y ha insistido en que esta ley no regula las leyes de caza y de colombofilia, si bien las afecta.



El consejero ha comparecido a petición del grupo Popular, cuya diputada Cristina Tavío ha subrayado que hay un clamor popular por evitar los malos tratos de los animales y ha reconocido que si bien muchos cazadores adoran a sus animales los hay que los abandonan o los tratan mal, por lo que es preciso regular ese ámbito.



Los representantes de los grupos parlamentarios también se han mostrado de acuerdo en que se prohíban las peleas de animales, así como del uso de los mismos en circos.



El diputado del grupo Mixto Juan Ramón Ramos ha planteado la necesidad de mejorar las condiciones para el traslado de animales en los viajes, a lo que el consejero ha respondido que al respecto no hay una regulación europea y depende de las compañías aéreas.



La diputada de Podemos María del Río ha reconocido que todas las alegaciones son legítimas y ha reclamado que los perros de caza sean considerados animales de compañía para que tengan los mismos derechos que el resto, y ha coincidido con el representante del grupo Mixto en que haya un transporte digno.



Algunos diputados aludieron al número de animales de compañía que se pueden cuidar, a lo que el consejero ha señalado que no es lo mismo el ámbito rural que el urbano, por lo que es preciso buscar un equilibrio en la ley.



La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez se ha referido a la necesidad de delimitar las competencias entre las administraciones, así como a que es fundamental la educación con los menores para que mejore el trato hacia los animales, y, al igual que la diputada del PP, ha preguntado por los costes de la ley.



Ventura del Carmen Rodríguez ha hablado asimismo del abandono de algunos perros de caza, pero también del que sufren los hurones, y el consejero se ha mostrado de acuerdo en la importancia de la educación.



En cuanto a los costes, José Miguel Barragán ha dicho que las competencias están muy "alambicadas", de manera que el 90% corresponde a los ayuntamientos y ahora se intenta que tengan algunas los cabildos, y ha recordado que la Comunidad Autónoma tiene algunas de carácter transversal, como salud animal.



El consejero ha reconocido que es posible que en su momento haya "problemas" cuando se hable con ayuntamientos y cabildos para regular las competencias.



La diputada del grupo Popular Cristina Tavío ha reconocido que le gusta la manera de plantear el anteproyecto y ha comentado que en España hay un vacío legal en cuestiones como la venta de animales, tanto en tiendas como por las redes sociales.