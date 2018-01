El Partido Popular pedirá una auditoría de listas de espera ante la falta de credibilidad del Gobierno

El grupo Popular en el Parlamento de Canarias ha anunciado que va a reclamar al Gobierno regional y al Comisionado de la Transparencia la realización de una auditoría independiente de las listas de espera en la sanidad pública y de cómo se obtienen los datos, ante su falta de credibilidad entre todos los que operan en el ámbito sanitario.



"Canarias es la comunidad española con más demora en las listas de espera quirúrgica, un retraso medio de 176 días frente a los 48 del País Vasco, y el 8% de su población, 183.000 personas, están esperando para entrar al quirófano, para una consulta con un especialista o para una prueba diagnóstica", según ha denunciado el PP.



El presidente del PP canario, Asier Antona, la portavoz parlamentaria, Australia Navarro, y el portavoz de Sanidad, Zacarías Gómez, denunciaron que con 274 millones de euros más en 2017, y con 231 millones más en 2018, hasta un total de casi 3.000 millones, el Gobierno de Canarias ha sido incapaz de reconducir "el desastre" en la gestión de asuntos vitales como las listas de espera y el colapso de las urgencias.



"Canarias tiene una sanidad de primera división gestionada por un Gobierno de tercera división", resumió Asier Antona, quien exigió la puesta en marcha del plan de salud, del plan de urgencias, del plan de infraestructuras, del plan de atención mental y del plan de cuidados paliativos, así como que se resuelva la oferta pública de empleo de 2007 y se convoquen las de 2017 y 2018.



Australia Navarro denunció que no solo Canarias tiene los peores datos en listas de espera y en demoras quirúrgicas de toda España, sino que las diferencias entre islas, entre hospitales y entre servicios son abismales, lo que supone una vulneración de los derechos de los pacientes, que se ven atendidos antes o después según donde residan o que servicio u hospital se les asigne.



Esas diferencias "inexplicables" pueden suponer que por una prueba de diagnóstico como el TAC haya que esperar doce días en un hospital y hasta un año en otro, dijo Zacarías Gómez, y apuntó que solo la mala gestión puede explicar que el 80% de las personas en lista de espera para una ecografía estén en Tenerife.



Para acceder a la consulta de un especialista, la demora media en Canarias es de 107 días, cuando la media española es de 20 días, abundó el portavoz para sanidad del PP.



Todos estas comparaciones se realizan asumiendo que los datos de listas de espera oficiales son fiables y no están maquillados, cosa que el PP duda.



Australia Navarro indicó que en diciembre de 2016, estaban en alguna las lista de espera 84.000 pacientes, según el Gobierno de Canarias, pero en febrero de 2017 eran ya 100.000 y en junio 190.000, mientras que asegura ahora que se cerró el año con 183.000, datos todos ellos "sospechosos" para el PP, que pide que sean auditados de forma independiente.



La portavoz parlamentaria denunció también que los servicios de urgencias hospitalarios están desbordados, especialmente en el Hospital Doctor Negrín y en el Hospital Universitario de Canarias, con pacientes hacinados en los pasillos y enfermos sin atender.



De nuevo es para el PP "un problema de gestión" y no a causa de la gripe, como se justifica oficialmente, ya que se han producido 3.185 casos de esa enfermedad de los cuales ha habido 157 hospitalizaciones, cifras perfectamente asumibles por la sanidad canaria.



"Se intenta confundir a la opinión pública", las autoridades de la Consejería de Sanidad, con el consejero José Manuel Baltar a la cabeza, han perdido su credibilidad entre los trabajadores sanitarios y entre los pacientes, porque "han sido incapaces de poner en marcha el plan de urgencias sanitarias", denunció Australia Navarro.