La Plataforma en Defensa de las Pensiones llama a una nueva movilización

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria, así como CCOO y UGT, sindicatos de estibadores portuarios, Cobas y Sindicalistas de Base ha informado este jueves de una nueva movilización el próximo día 22 a la que pide que se sumen estudiantes y trabajadores.

La movilización, que se celebrará en todo el territorio nacional, en la capital grancanaria tendrá lugar frente a la sede de la Tesorería de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria, donde se presentará un manifiesto reivindicativo que se distribuirá también en todos los centros de trabajo, según ha informado el portavoz de la plataforma, Blas Padilla.

"Estamos ante una grave situación en la que la política del PP mediante las entidades financieras está poniendo en riesgo el sistema público de pensiones", ha afirmado Padilla, quien ha dicho que el próximo día 22 "romperemos en señal de protesta la carta que hemos recibido de la ministra fijando el aumento de las pensiones en un 0,25 %".

Padilla ha explicado, además, que el objetivo de la plataforma es os derogar las dos reformas laborales por ser un "martirio" para la clase trabajadora que "ha visto cómo les quitan sus derechos laborales".

Así mismo, ha añadido, que pedirán que se cumpla el artículo 35 de la Constitución Española, que recoge "la creación de nuevos puestos de trabajo dignos que acabe con la precariedad laboral", ya que "parece que la cumplen para unas cosas pero no para otras".

Del mismo modo, reclamarán "derogar todo tipo de gravamen fiscal a las pensiones privadas" y se unirán "en contra del fraude y la economía sumergida, que en España ronda las 800.000 personas trabajando de forma irregular", lo que "supone un perjuicio para miles de trabajadores que no cotizan y están fuera de la ley".

Según ha destacado, "esta economía genera 9.000 millones de euros que no se están ingresando en la Seguridad Social".

Dentro de las demandas del colectivo, ha detallado Padilla, "pedimos una auditoría externa al sistema público de pensiones porque hay un desequilibrio desde el año 1995 hasta 2016 entre ingresos a la Seguridad Social y las nóminas de medio billón de euros".

Este dinero que "debería haber sido recaudado para las pensiones, pero no está y no sabemos dónde está, si bien está claro que se ha gastado y no ha ido a parar a las arcas públicas".

Además, la plataforma solicita "eliminar el tope a las cotizaciones a la Seguridad Social, que está fijado para rentas superiores a los 3.700 euros" y que, según ha señalado, "aunque no es la mayoría ni mucho menos, es un ingreso que no se está obteniendo y que supone una suma grande" para obtener "más recursos para acabar con la falta de dinero en las arcas de las pensiones".

La plataforma también "exige un cambio en el Ministerio de Trabajo", ya que "es el único que no está financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado sino a través de las cotizaciones de los trabajadores" y "queremos saber por qué", ha subrayado.

La finalidad de esta movilización es "trabajar contra la pobreza y la exclusión social en Canarias" que alcanza una tasa del 44,6 %, ha recalcado Padilla, quien ha dicho que "tiene especial incidencia en la mujer, con un gran porcentaje de viudas que no trabajaron o trabajaron sin cotizar durante toda su vida y que tienen una pensión de 350 euros de media para vivir".

En este sentido, el portavoz ha llamado "a los trabajadores, a los jóvenes y a los estudiantes a luchar, a salir a la calle a defender lo que tanto costó conquistar", en una batalla que a su juicio "ya no es tanto de los pensionistas, que poco tenemos por ganar, sino de los trabajadores del presente y del futuro".

"Las pensiones fue una conquista que no se regaló, la luchamos con mucho sacrificio y la estamos perdiendo", algo que, según ha recalcado Blas Padilla, "no nos podemos permitir como sociedad"

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas aglutina a 67 pensionistas, aunque hay registrados 322.000 entre los que el 52 % cobra menos de 650 euros de media mensualmente, ha señalado Padilla.