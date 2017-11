Podemos rechazará los presupuestos de Clavijo porque no sirven para "paliar la situación de pobreza, paro y precariedad"

Podemos presentará una enmienda a la totalidad contra el proyecto de los presupuestos de Canarias para 2018, porque considera que "no sirve para paliar la situación de pobreza, paro y precariedad" que padece la comunidad autónoma, aunque no descarta pactar luego con CC cambios parciales.



En rueda de prensa, la secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha dado este lunes por hecho que Coalición Canaria podrá sacar adelante las cuentas del próximo año con el apoyo de PP y la Agrupación Socialista Gomera, grupos con los que el Gobierno regional ha pactado un modelo de presupuestos que "está en las antípodas" de lo que defiende la formación morada.



Santana ha reconocido que el Gobierno de Canarias ha hecho este año "un mayor esfuerzo" de diálogo con los grupos parlamentarios para configurar las cuentas de 2018, dada su situación de minoría, lo que ha permitido incluso que CC acepte algunos cambios en materia impositiva, de vivienda y de autónomos sugeridos por Podemos.



Podemos agradece esos cambios, pero considera que "son solo migajas" y resultan insuficientes para que el proyecto de ley tenga su respaldo en la Cámara.



Sin embargo, también cree posible que en el trámite de enmiendas parciales se abra una nueva ronda de diálogo y se puedan acordar con el Gobierno de Canarias algunos cambios que hagan de las cuentas de 2018 "unos presupuestos menos malos".



Si es así, Podemos pondrá sobre la mesa propuestas que no solo suyas, sino que proceden de reivindicaciones de colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas o, incluso, colectivos de pequeños empresarios, como Cecapyme, patronal con la que sus diputados se han reunido este lunes en Las Palmas de Gran Canaria.



Noemí Santana precisa, no obstante, que por el momento "no les queda otra" que enmendar las cuentas a la totalidad, porque opinan que este proyecto se aparta del cambio de modelo productivo que precisa Canarias, no respeta acuerdos parlamentarios y persevera en "políticas clientelares".



A juicio de Podemos, se trata de "otra bala perdida que va directa a perpetuar la pobreza" en el archipiélago.



Entre otras cosas, la formación morada pide que se destinen al menos 70 millones de euros para extender el parque público de vivienda, que el gasto en educación pública se sitúe en el 4 % del PIB y que en sanidad se vaya eliminando progresivamente el dinero destinado a conciertos con centros sanitarios privados.



"Nos hubiera gustado que CC hubiera hecho un esfuerzo por apostar por las políticas sociales y por un cambio de modelo productivo, pero una vez más ha decidido alinearse con el PP", ha apuntado.



Podemos echa de menos, asimismo, mayor apoyo al sector cultural e inversiones relevantes en la rehabilitación de espacios turísticos, para preparar al primer sector económico de las islas para el momento en el que sus competidores del Mediterráneo se recuperen.