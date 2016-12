Puerto del Carmen da la bienvenida a César Manrique

El juguete del viento El Róbalo, una obra inédita de unos once metros de altura del artista lanzaroteño César Manrique, luce desde este jueves en una rotonda de la avenida de Las Playas de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías (Lanzarote).



El Cabildo de Lanzarote realizó los trabajos de reproducción de la obra inédita en la isla El Róbalo, basada en el mundo de los peces y el mar de la colección de Juguetes de Viento que, creada por César Manrique, incluye una reproducción de unos 40 peces diferentes que pesan, por pieza, entre 7 y 13 kilos, más el soporte y la base.



El acto de inauguración de esta escultura ha contado con el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el alcalde de Tías, José Francisco Hernández, quienes estuvieron acompañados por miembros de sus grupos de gobierno.



La escultura ha sido instalada en una rotonda de la avenida de Las Playas, a la altura de la costa de Los Pocillos y frente al hotel Jameos Playa.



Para instalar la escultura se realizaron con anterioridad algunos trabajos en la rotonda existente, sobre unos 113 metros cuadrados, con actuaciones de embellecimiento, distribución, jardinería, adecuación e iluminación del emplazamiento.



En concreto, se ha construido una base especial de piedra y se ha instalado, asimismo, ocho focos empotrados para la iluminación nocturna.



El Cabildo, que adjudicó la ejecución de la obra a la empresa Hormiconsa por unos 78.000 euros, incluye esta acción en el municipio de Tías dentro de sus inversiones insulares y ha sido financiada a través de los Planes de Infraestructuras Turísticas del Gobierno canario.



Pedro San Ginés apuntó que el único municipio de Lanzarote donde no existían centros turísticos, ni hasta la fecha ninguna otra obra creada por el artista César Manrique era Tías, por lo que, atendiendo a la solicitud de su alcalde, el Cabildo incorporó en sus planes de inversiones y de cooperación municipal esta obra de infraestructuras turísticas, "que hasta el momento no había sido reproducida en la isla".



La escultura móvil o juguete del viento cuenta con la autorización de la Fundación César Manrique y con la normativa aplicable para su instalación en una glorieta de ámbito municipal, así como con las disposiciones de la Ley de Costas.



San Ginés también trasladó su agradecimiento a todos los que han participado en la reproducción de la obra, asesorando al Cabildo y a la empresa adjudicataria en la construcción del nuevo móvil manriqueño.



En especial, el presidente del Cabildo agradeció la colaboración de Santiago Hernández una de las "manos de César Manrique" que trabajó el metal como soldador durante la construcción de los Centros Turísticos y otros móviles y 'juguetes del viento'.



El alcalde de Tías, por su parte, reiteró sus agradecimientos al Cabildo por las inversiones realizadas en su municipio, "atendiendo todas y cada una de las demandas solicitadas por el Ayuntamiento y, en esta ocasión, por la construcción e instalación de esta escultura de César Manrique", la primera obra del artista que luce en el municipio.



José Francisco Hernández también agradeció de forma "especial" a la Fundación César Manrique su colaboración y cesión de la obra y al Gobierno de Canarias la financiación.