Las capitales canarias reforzarán las zonas con más afluencia de personas con maceteros y bolardos tras el atentado de Las Ramblas

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria verán alterado su mobiliario urbano en los próximos meses ya que han decidido, tras los atentados en Las Ramblas de Barcelona y el Paseo Marítimo de Cambrils, aumentar la seguridad en los puntos de mayor afluencia ciudadana con bolardos y maceteros que impidan el acceso de vehículos en las principales calles y paseos de las dos ciudades.

Desde que el pasado jueves 17 de agosto tuvieran lugar los atentados en la capital de Cataluña, en Las Palmas de Gran Canaria se han visto en los últimos días coches de la Policía Local cortando calles de acceso al paseo de la playa de Las Canteras y también en Triana. La directora de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento, Eulalia Guerra, comenta que el mismo día del atentado tuvo lugar una junta de mando en la que la Policía Local tomó decisiones que ya se están instaurando. Así, el Consistorio ha reforzado la plantilla de la Policía Local para aumentar la presencia de efectivos en las zonas más transitadas de la ciudad.

A los vehículos que se están empleando ahora mismo como parapeto de las calles vendrán en las próximas semanas la instalación de grandes maceteros y bolardos. Guerra no anuncia "por seguridad" qué zonas de Las Palmas de Gran Canaria tendrán estas medidas disuasorias. "Se irán viendo y estudiando", explica, pero todo hace indicar que serán en las áreas más transitadas como Las Canteras, Mesa y López, Vegueta y Triana que irán sustituyendo a los vehículos municipales que se están empleando de forma transitoria.

Coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria impidiendo el paso a la calle de Triana Alejandro Ramos

"No vamos a cerrar la ciudad, va a quedar con una comunicación adecuada y ajustada a este nivel de alerta", insiste, y añade que estos maceteros y bolardos tendrán en cuenta la movilidad de los servicios municipales y de emergencia para que puedan trabajar con normalidad. Además, recalca que Las Palmas de Gran Canaria "es una ciudad segura tanto para sus habitantes como para aquellas personas que nos visitan".

Mientras, en Santa Cruz de Tenerife, la concejala de Seguridad Ciudadana y Vial, Ordenación de la Circulación, Protección Civil y Movilidad, Zaida González, apunta que desde el momento en el que el Ministerio del Interior decretó el nivel 4 de alerta antiterrorista han estado trabajando en la colocación de elementos fijos y móviles como los vehículos municipales cortando calles en los grandes eventos. Sin embargo, en relación a los ataques sufridos en Cataluña, González anuncia que están poniendo especial énfasis en las calles peatonales.

"En un primer momento vamos a instalar elementos fijos que se irán sustituyendo por pivotes móviles, unos mecanismos de seguridad que sean fáciles para que los servicios municipales puedan ir trabajando para mantener el nivel de vida que llevamos", aclara González, quien sostiene que "no se puede, bajo ningún concepto, modificar nuestra forma de vivir en base a un miedo teórico cuando en Canarias no tenemos ningún tipo de riesgo de que vaya a pasar algo. En este sentido, las medidas que vayamos adoptando de seguridad no son solo para que sirvan ahora sino para que perduren en un largo periodo de tiempo", reitera la primera teniente de alcalde.

Así mismo, pone de ejemplo la seguridad en eventos como el Rastro de la capital tinerfeña, donde sus accesos ya se cubrían con vehículos policiales o ambulancias. "Ampliaremos esa cobertura con elementos fijos como maceteros y dando una mayor seguridad y cobertura con las recomendaciones dadas por el Ministerio", asegura González.

Medidas de seguridad en grandes eventos

En los grandes eventos celebrados en Canarias ya se han visto medidas que antes nos se tomaban. Por ejemplo, en el caso de las cabalgatas de carnavales, conciertos o romerías, los ayuntamientos cerraban el acceso a estas fiestas populares con vehículos pesados, como ha ocurrido en el festival Bioagaete, en el Temudas Fest o en las Fiestas de la Cuevita de Artenara.

El viernes de la próxima semana en el sureste de Gran Canaria se celebra la popular Vará del Pescado, una fiesta de gran afluencia en Arinaga. Suso Trujillo, concejal de Seguridad Ciudadana de Agüimes, señala que las medidas de seguridad se acordarán el próximo lunes en la junta de seguridad local técnica a la que acudirán, entre otros, la Policía Local, la Policía Canaria, la Guardia Civil o Protección Civil. Trujillo estima que para este acto se dispondrá entre 150 y 200 efectivos de emergencia y seguridad y se pondrán en lugares estratégicos los vehículos pesados más grandes.

"No damos publicidad de los sitios porque alertamos a quien quiera hacer algo, pero vamos a poner todos los medios para controlar todos los accesos a la playa de Arinaga. El riesgo cero es inevitable, pero procuraremos en la medida de lo posible poner impedimentos para que nadie pueda entrar con vehículos en la avenida", subraya Trujillo.

Por su parte, desde la Guardia Civil afirman que siempre en las reuniones de seguridad antes de los eventos hacen hincapié en las medidas que se deben implantar y aparte de los vehículos pesados en lugares estratégicos indican que en ocasiones ellos trasladan a sus perros que peinan las zonas buscando explosivos.