Temperaturas en Canarias por encima de los 34 grados, con la máxima de 39 en Gran Canaria

Las temperaturas llegarán este martes a los 39 grados en las medianías y cumbres de Gran Canaria, mientras que en el interior de Lanzarote y Fuerteventura se esperan 37, un grado menos en medianías y zonas altas del este, sur y oeste de Tenerife y 34 grados en medianías y zonas altas de las restantes zonas e islas.



También se espera calima, cielos poco nubosos o despejados y viento del nordeste en costas, que será de componente este en medianías y zonas altas tendiendo a disminuir al final del día.



En el mar habrá nordeste fuerza 4, localmente 5 en el noroeste y sureste. Marejada, localmente fuerte marejada en el noroeste y sureste. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. en costa suroeste, variable 2 con brisas y rizada.



La predicción del tiempo por islas para este martes es la siguiente:



Lanzarote



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calimas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, especialmente en zonas de interior y sur, aún así se alcanzarán los 37ºC; no se descarta que se alcancen localmente los 30 a 34ºC en costas. Mínimas significativamente altas principalmente en zonas del interior. Viento del nordeste de 15 a 30 km/h, con brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 25 - 36



Fuerteventura



Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calimas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso, especialmente en zonas de interior y sur, aún así se alcanzarán los 37ºC; no se descarta que se alcancen localmente los 30 a 34ºC en costas. Mínimas significativamente altas principalmente en zonas del interior. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, con brisas en costa sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 25 - 36



Gran Canaria



En el norte, por debajo de unos 300 a 400 metros, intervalos matinales; en el resto de la isla poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso, que serán significativamente altas, principalmente en medianías y zonas del interior; máximas con pocos cambios. Se superarán los 39ºC en el interior y medianías orientadas al sur y oeste y se alcanzarán los 34º C en medianías del norte; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en litorales principalmente del sur, oeste y este. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste; en zonas altas, viento del este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 24 - 29



Tenerife



En el norte, por debajo de unos 400 metros, intervalos matinales; en el resto de la isla poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso, que serán significativamente altas, principalmente en medianías y zonas del interior; máximas con pocos cambios. Se pueden superar localmente los 36ºC en zonas altas y medianías orientadas al este, sur y oeste y los 34ºC en medianías del norte y litorales del este; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en costas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste; en zonas altas, componente este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 25 - 33



La Gomera

En el norte, por debajo de unos 400 metros, intervalos matinales; en el resto de la isla poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior y medianías donde se superarán los 34ºC; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en costas. Mínimas significativamente altas, principalmente en medianías y zonas del interior. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste; en zonas altas, componente este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de La Gomera 24 - 32



La Palma

En el norte, por debajo de unos 500 metros, intervalos matinales; en el resto de la isla poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en medianías y zonas altas. Se pueden superar los 34ºC en zonas del interior, en medianías del este, sur y oeste; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en medianías del norte y en costas. Mínimas significativamente altas principalmente en medianías y zonas del interior. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa oeste; en zonas altas, componente este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de La Palma 25 - 31



El Hierro

En el norte, por debajo de unos 400-500 metros, intervalos matinales; en el resto de la isla poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes medias y altas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado en general. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en medianías y zonas altas. Se pueden superar localmente los 34ºC en medianías y zonas del interior; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en costas. Mínimas significativamente altas, principalmente en medianías y zonas del interior. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste; en zonas altas, componente este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 25 - 32