Temperaturas en ascenso y presencia de calima en las islas orientales

Los intervalos de nubes medias y altas predominarán mañana de madrugada, con tendencia a poco nuboso o despejado a lo largo del día, y no se descarta ligera calima por la tarde en las islas más orientales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Temperaturas en ascenso, más significativo en las máximas de las islas occidentales. Viento de componente este flojo en costas; del sudeste y del sur en medianías y zonas altas.

En el mar habrá componente este y nordeste fuerza 3 o 4, ocasionalmente 5 en el sureste y sur. Marejadilla o marejada. en costa suroeste, variable 1 o 2, rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.



LANZAROTE



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado por la mañana. No se descarta ligera calima por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, más significativo de las máximas de zonas del interior. Viento de componente este flojo en general.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 22 30



FUERTEVENTURA



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado por la mañana. Probable ligera calima por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, más significativo de las máximas en zonas del interior. Viento de componente este flojo en general.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 23 30



GRAN CANARIA



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado por la mañana. No se descarta ligera calima por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, algo más significativo en las máximas. Viento de componente este flojo en costas; del sudeste y del sur en medianías y zonas altas; brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 28



TENERIFE



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado por la mañana. No se descarta ligera calima por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, algo más significativo en el nordeste de la isla. Viento de componente este flojo en costas, con brisas en costas oeste; viento del sudeste y del sur en medianías, zonas altas y altas cumbres centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 29



LA GOMERA



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado desde primeras horas de la mañana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, algo más significativo en medianías y zonas altas. Viento de componente este flojo en costas; del sudeste y del sur con algunos intervalos de fuerte en medianías y zonas altas; brisas en costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 22 29



LA PALMA



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado desde primeras horas de la mañana. Temperaturas en ascenso, algo más significativo en medianías y zonas altas. Viento de componente este flojo en costas; del sudeste y del sur con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas; brisas en costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 22 27



EL HIERRO



Algunos intervalos de nubes medias y altas de madrugada tendiendo a poco nuboso o despejado desde primeras de la mañana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, algo más significativo en medianías y zonas altas. Viento de componente este flojo en costas; del sudeste y del sur con intervalos de fuerte en medianías y zonas altas; brisas en costas oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 20 27