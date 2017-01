Temperaturas máximas en ligero ascenso este lunes

Los intervalos nubosos seguirán predominando este lunes en Canarias, en una jornada en la que las temperaturas máximas podrían registrar un ligero ascenso en las islas más orientales y donde habrá viento del nordeste, que irá disminuyendo a flojo desde el mediodía.



En el mar habrá este o nordeste fuerza 3, localmente fuerza 4 en los extremos norte y sur. Predominio de marejadilla. En costa oeste, variable fuerza 1 o 2 y rizada. Mar de fondo del noroeste de 2 metros,entre 1 y 2 en el sureste.



La predicción del tiempo por islas para mañana es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso principalmente de las máximas. Viento del nordeste de 15 a 20 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 15 km/h.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Arrecife 13 19



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso principalmente de las máximas. Viento del nordeste de 15 a 20 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 15 km/h.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Puerto del Rosario 15 22



GRAN CANARIA



En el norte y nordeste intervalos nubosos de madrugada y primeras horas de la mañana, disminuyendo a cielo poco nuboso o incluso despejado a partir del mediodía; en el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado excepto por algunas nubes de evolución en el interior por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso principalmente de las máximas. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 20 km/h; variable flojo con brisas en costa suroeste.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 23



TENERIFE



En el norte y nordeste de la isla, algunos intervalos nubosos de madrugada y primeras horas de la mañana, disminuyendo a cielo poco nuboso o despejado a partir del mediodía; en el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado excepto por algunas nubes de evolución en el interior por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso principalmente de las máximas. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 15 km/h; variable flojo con brisas en costa suroeste.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 22



LA GOMERA



En el norte de la isla, algunos intervalos nubosos de madrugada y primeras horas de la mañana, disminuyendo a cielo poco nuboso o despejado a partir del mediodía; en el resto de zonas orientadas al sur, cielo poco nuboso o despejado excepto por algunas nubes de evolución en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de 10 a 20 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 15 km/h; variable flojo con brisas en costa sur.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 18 24



LA PALMA



En el norte y este de la isla, algunos intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso o despejado a partir del mediodía; en el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado excepto por algunas nubes de evolución en el interior por la tarde y por algunas nubes altas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de 15 a 20 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 15 km/h; variable flojo con brisas en costa suroeste.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 20 24



EL HIERRO



En el norte y este de la isla, algunos intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso o despejado a partir del mediodía; en el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de 15 a 20 km/h, disminuyendo desde el mediodía a 10 a 15 km/h; variable flojo con brisas en costa suroeste.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Valverde 14 18