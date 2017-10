Temperaturas con pocos cambios este martes en Canarias

Los intervalos nubosos, con amplios claros por la tarde, predominarán este martes en el norte de las islas de mayor relieve, y en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, mientras que en el resto estará poco nuboso a despejado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento de componente norte en general flojo, con predominio de las brisas.



En el mar habrá componente norte o nordeste fuerza 4 o 5, localmente 6 en el extremo oeste, amainando a 3 o 4, localmente 5 en el extremo oeste. Marejada con áreas de fuerte marejada en extremos oeste y sureste, en disminución a marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros de sur a norte. En costa suroeste, variable 2 a 4 y marejadilla.



Previsión por islas:



LANZAROTE



En el norte y oeste, intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales; en el sur, predominio de poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento de componente norte flojo, predominando las brisas en costas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 20 28



FUERTEVENTURA



En el norte y oeste, intervalos nubosos, con amplios claros en horas centrales; en el este y sur, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento de componente norte flojo, predominando las brisas en costas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 21 27



GRAN CANARIA



En el norte, por debajo de unos 500 a 600 metros de altitud, intervalos nubosos, abriéndose amplios claros en horas centrales; en el resto de zonas, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento de componente norte flojo en general, con predominio de brisas, algo más intenso en costas oeste y sureste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 27



TENERIFE



En el norte, por debajo de unos 600 a 700 metros de altitud, intervalos nubosos, abriéndose amplios claros en horas centrales; en el resto de zonas, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento del nordeste flojo en general, con predominio de brisas, algo más intenso en punta noroeste y costa sureste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):):



Santa Cruz de Tenerife 22 29



LA GOMERA



En el norte, por debajo de unos 600 metros de altitud, intervalos nubosos, abriéndose amplios claros en horas centrales; en el resto de zonas, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento de componente norte flojo en general, con predominio de brisas, algo más intenso en puntas oeste y este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de la Gomera 23 28



LA PALMA



En el norte y nordeste, por debajo de unos 700 metros de altitud, intervalos nubosos, abriéndose amplios claros en horas centrales; en el resto de zonas, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento del nordeste flojo en general, con predominio de brisas, algo más intenso en puntas noroeste y sureste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de la Palma 22 27



EL HIERRO



Poco nuboso a despejado, salvo algún intervalo en el nordeste durante la madrugada, primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en las máximas. Viento del nordeste, algo más intenso en punta noroeste y costa este; en costas norte y suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 19 24