Cielos nubosos y lluvias débiles en las Islas

Canarias tendrá este miércoles cielos nubosos en el norte de las islas, con predominio de los claros por la tarde y pocas nubes en el resto, y no se descarta alguna lluvia débil a últimas horas en las islas de mayor relieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en las costas, que será moderado en las medianías y en las zonas altas de las islas, mientras que el viento soplará del nordeste con brisas en las costas del suroeste, y en las cumbres centrales de Tenerife del noroeste fuerte, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros/hora por la tarde.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del nordeste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, ocasionalmente 6 en la punta sureste. Marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.



El Hierro tendrá nordeste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.



En Tenerife y La Gomera habrá nordeste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa sur gomera y suroeste tinerfeña, variable 2 con brisas y marejadilla.



Gran Canaria espera nordeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en costa oeste al principio, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro. En la costa suroeste, variable 2 con brisas y marejadilla.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán nordeste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de un metro.



La predicción de la Aemet del tiempo para este miércoles, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Predominio de cielos nubosos con algunos intervalos nubosos en el norte. Temperaturas en ligero descenso, más significativo en las máximas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 18 26



Fuerteventura



Predominio de cielos nubosos con algunos intervalos nubosos en el norte y oeste. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 21 25



Gran Canaria



En vertientes norte y nordeste, intervalos nubosos por debajo de unos 600 metros al comienzo del día llegando hasta los 1.000 metros al final, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso en costas, será moderado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, intensificándose por la tarde. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 25



Tenerife



En vertientes norte y nordeste, intervalos nubosos por debajo de unos 700 metros al comienzo del día llegando hasta los 1.100-1.200 metros al final, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos al oeste. Temperaturas en ligero descenso en costas, será moderado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, intensificándose por la tarde. Brisas en costa suroeste. En cumbres centrales, noroeste fuerte con rachas que superarán los 70 km/h en la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 20 25



La Gomera



En vertientes norte y nordeste intervalos nubosos por debajo de unos 700 metros al comienzo del día llegando hasta los 1.100-1.200 metros al final, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso en costas, será moderado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, intensificándose por la tarde. Brisas en costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 20 26

La Palma



En vertientes norte y nordeste, intervalos nubosos por debajo de unos 800 metros al comienzo del día llegando hasta los 1.200-1.300 metros al final, con predominio de los cielos nubosos a últimas horas cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Poco nuboso o despejado en el resto con algunos intervalos al oeste. Temperaturas en ligero descenso en costas, será moderado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, intensificándose por la tarde. Brisas en costa oeste. Viento del noroeste en cumbres que será fuerte al final del día.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 21 25



EL Hierro



En vertientes norte y nordeste, intervalos nubosos por debajo de unos 700 metros al inicio y subiendo hasta los 1.100-1.200 metros al final. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en ligero descenso en costas, será moderado en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, intensificándose por la tarde. Brisas en costa suroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 18 21