Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres: "Hay otras miles de Bertas en América Latina que siguen guardando los ríos, la tierra y las montañas”

Laura Zúñiga, la hija de la activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada en Honduras en 2016, expresó este jueves durante su visita al Cabildo de Gran Canaria que “hay otras miles de Bertas en América Latina que siguen guardando los ríos, la tierra y las montañas”.

Zúñiga aseguró estar muy contenta de los resultados en la búsqueda de Justicia, pero destacó que ahora es necesario encontrar a los responsables reales del asesinato de su madre, no solo por ella, sino por la humanidad, porque defendía la vida del planeta. “Todos tenemos que sentir esa necesidad de Justicia”, exclamó. La joven habló junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sobre la difícil situación que atraviesa actualmente Honduras, ya que desde el pasado 26 de noviembre se han producido una nueva serie de asesinatos. “Como personas que creemos en la vida y en la humanidad no podemos permitirlo”, apuntó Zúñiga. La hija de Cáceres agradeció también la solidaridad internacional ya que sin su acompañamiento no le podría exigir al Gobierno de Honduras que se lleven a cabo los juicios y las condenas a las personas que perpetúan estructuras criminales. “Como hija y parte de la organización de Berta Cáceres no queremos que ninguna otra persona sufra el dolor de un asesinato. Esta parte de la fortaleza y de la esperanza la tenemos porque la hemos encontrado en los brazos de nuestro pueblo, pero también en los brazos de pueblos hermanos que nos siguen acompañando”, recalcó la joven.

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria expresó su apoyo a la causa de Laura Zúñiga en la búsqueda de los autores intelectuales del asesinato de su madre, Berta Cáceres, por su defensa del medio ambiente y la naturaleza en Honduras, un objetivo que la joven apuntó que precisa acompañamiento internacional.



La hija de Berta Cáceres, que ha cogido el testigo de la lucha en favor de los pueblos indígenas, fue recibida por el presidente insular y el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, como antesala de la charla prevista en el Patio del Cabildo este jueves en la que Laura Zúñiga concienciará a la sociedad de la necesidad de acabar no solo con los crímenes en Honduras para impedir más sufrimiento, sino también de defender la naturaleza frente a los intereses de las multinacionales.



Morales destacó el tesón de las hijas de Berta Cáceres y de los movimientos internacionales que han conseguido que algunos de los autores materiales del asesinato estén detenidos. Sin embargo, aún es necesario conocer quiénes han sido los autores intelectuales del crimen.



El presidente hizo hincapié en la lucha de la organización hondureña que quiere visibilizar el daño que desde el primer mundo se les hace a los pueblos más vulnerables. “Laura está con nosotros para expresarle nuestra solidaridad y apoyo, para animarla y decirle que no está sola”, expresó.



La activista hondureña Berta Cáceres fue asesinada en 2016 después de dedicar su vida a la defensa del medio ambiente y del pueblo lenca contra las multinacionales madereras que amenazaban la comunidad. Entre muchos otros logros, a lo largo de su militancia consiguió frenar la construcción de la presa de Agua Zarca y recibió en 2015 el Premio Medioambiental Goldam.