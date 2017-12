El cese de la aerolínea NIKI afecta a 186 vuelos en Canarias

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) realizará inspecciones en los aeropuertos españoles para verificar que se respetan los derechos de los pasajeros perjudicados por el cese de actividad de la aerolínea Niki, que en el caso de Canarias afecta a 186 vuelos en cinco islas.



En un comunicado el Ministerio de Fomento indica que las inspecciones in situ se realizarán en los aeropuertos afectados desde este jueves por el cese de operaciones de la citada compañía austríaca, que ha cancelado todos sus vuelos.



Las verificaciones se realizarán para verificar que se respetan los derechos de los pasajeros establecidos en el Reglamento europeo (CE) 261/2004 sobre retrasos, cancelaciones y denegaciones de embarque.



Los pasajeros afectados deben reclamar ante la compañía y aquellos que hayan adquirido los billetes a través de un operador podrán solicitarle a éste una reubicación en caso de que Niki no responda.



Los vuelos cancelados en los aeropuertos de la red de AENA entre este jueves y el próximo 20 de diciembre son 316.



Los aeropuertos afectados son Lanzarote, con 18 vuelos; Málaga con 16; Fuerteventura con 26; Gran Canaria con 72; Palma de Mallorca con 114; La Palma con 10 y Tenerife Sur con 60 vuelos cancelados entre llegadas y salidas.



De ese total de 316 vuelos cancelados, 158 tienen origen en España, que son para los que AESA tiene competencias sobre la supervisión del cumplimiento de los derechos de los pasajeros recogidos en la normativa europea.



La Agencia Estatal de Seguridad Aérea informa a los pasajeros afectados en los aeropuertos españoles de todos sus derechos, para que puedan reclamarlos en caso de que consideren que la compañía no cumple con los mismos.



Los derechos en caso de una cancelación son los de información, es decir la entrega por parte de la compañía aérea de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación, de asistencia, con comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, una o más noches de alojamiento, así como el transporte entre el aeropuerto y el hospedaje.



También tienen derecho al reembolso o transporte alternativo hasta el destino final y a ser compensado económicamente, a no ser en aquellos casos en los que se le haya informado de la cancelación al menos 14 días antes del vuelo programado.



La cuantía económica de la compensación variará en función de la distancia del vuelo cancelado.