Los alumnos de Magisterio de la ULPGC pagan por asignaturas que no tienen profesor

Los alumnos de los grados de Educación Primaria e Infantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pagan por unas asignaturas de la que no reciben formación por parte de ningún docente. Alrededor de 400 estudiantes de Magisterio están afectados por una situación que no es nueva. “Esto lleva pasando varios años, no es la primera vez que la Facultad de Educación se ve sin profesorado”, denuncia a este periódico Adriana Hernández, representante de los alumnos afectados. Un hecho confirmado por la propia decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC, Ángeles Perera.

“En años anteriores se habían tapado esos agujeros para que no se notara la falta de profesorado”, explica una de las alumnas perjudicadas, reprochando que “nadie se preocupa por solucionar la situación”. Desde el órgano de gobierno de la universidad, el vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio Ramos, asegura por el contrario que es un problema en vías de solución y que todo se debe a las políticas de recorte del Gobierno de España. “Hubo un ministro que no permitió que la tasa de reposición del profesorado fuera igual a la tasa de jubilación y eso originó que se perdieran plantillas”, ha explicado a este medio, en referencia a las directrices del Ministerio de Hacienda de no cubrir vacantes por jubilación.

El vicerrector asegura que “lo que los alumnos han hablado ya está resuelto, lo resolvimos ayer” (refiriéndose a este miércoles). Sin embargo, los estudiantes dicen que “no cantaremos victoria hasta que entre el profesor por la puerta”.

Habilidades Lingüísticas I; Didáctica de la Lecto Escritura; Comunicación Oral y Escrita; Inglés para el Desarrollo Profesional; Recursos de Inglés; Sociología de la Educación, entre otras, son algunas de las asignaturas por las que han pagado “hasta 80 euros por cada una de ellas” y no reciben formación. “Estamos pagando una carrera presencial y no tenemos profesores”. Además, critican que “en un vicerrectorado que es de profesorado y de alumnos no se luche por nosotros”. Una opinión contraria tienen hacia la decana de la facultad, “se ha portado de una forma maravillosa con nosotros”, considera Adriana Hernández.

En cursos anteriores los profesores que estaban ocupando las vacantes daban clases de asignaturas que no les correspondían y de esa forma “se tapaba ese agujero”, explican los afectados. Pero este año la situación ha cambiado, muchos profesores han pedido la baja voluntaria y otros se han jubilado y los estudiantes se ha encontrado con “la sorpresa” de que no hay suficiente personal para atender a todos los grupos. “Es irónico que en una facultad de educación no haya profesorado”, alegan.

“Desde abril del año pasado se sabía que no iba a haber profesores”, cuentan los estudiantes. “Al principio de semestre algunos grupos estábamos de prácticas hasta octubre, cuando llegamos nos encontramos que no había profesores para impartir las asignaturas”. Y añaden, “llegamos al segundo semestre y otra vez lo mismo, una asignatura de la que llevamos más de un mes y medio sin recibir la docencia”. A todo esto, los universitarios tendrán que presentarse a la convocatoria de examen si quieren superar la asignatura, “esto parece una broma”, condenan.

“A mi lo que me preocupa es que esto se repita año tras año”

La decana, Ángeles Perera, afirma que “la situación de la universidad en general, de contratación del profesorado, es bastante preocupante”. Durante los años de la crisis el profesorado que se contrataba era a tiempo parcial e iban a cubrir determinadas asignaturas, detalla Perera, pero este año no se han cubierto todas las plazas ya que “hay profesorado a tiempo parcial que ha renunciado porque no puede seguir con ese tipo de contrato”.

“Hay profesores que están dando más de lo que les corresponden y hay asignaturas que no se han podido cubrir”, explica la decana. “Los alumnos tienen toda la razón del mundo”, asiente, “han pagado por una asignatura y no tienen profesor”. Además, Perera afirma que el rectorado va a sacar plazas a tiempo completo poquito a poco, pero claro las necesidades son muchas. “Soluciones se van a buscar y se van a encontrar”, asegura.

“A mi lo que me preocupa es que esto se repita año tras año”, recalca la decana. “A lo mejor el Gobierno de Canarias tiene que plantearse que la inversión tiene que ser un poquito mayor”, añade. Cabe destacar que el gobierno autonómico no ha recuperado los niveles en Educación y Sanidad de antes de la crisis económica.

Los estudiantes avisan de que van a seguir luchando para que el problema se solucione y harán lo que haga falta para que esta “injusticia” no vaya a más. Por su parte, el vicerrector, afirma que “van a recuperar la docencia que han perdido”. “Estamos invirtiendo dinero para contratar a 30 doctores que estarán a tiempo completo y siga creciendo la universidad”.

Según Antonio Ramos, la universidad tiene “el interés máximo en que salgan lo antes posible”. Y detalla que para el próximo curso hay 30 plazas de profesores y en Ciencias de la Educación van a ir para dos departamentos diferentes. “Yo le dije a los alumnos que recuperarán lo que han perdido”, sentencia el vicerrector.