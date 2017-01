“Muchos alumnos han comenzado a hablar desde que vienen a la terapia ecuestre”

Un pequeño que llamaremos Lucas, por preservar su intimidad, mira al otro de lado de una valla al semental de gran envergadura que espera pacientemente junto a una hembra de color negro. Lucas, de nueve años, no se relaciona fácilmente con los que le rodean, no puede comunicarse con los demás como lo hacen otros niños de su edad. Animales como los gatos y perros le asustan, sin embargo, es capaz de subirse con decisión sobre un caballo que le dobla en altura y mantenerse tranquilo.

“Creo que el caballo transmite algo que el resto de animales no hace. No sé si es por las dimensiones que tiene o por la nobleza que transmite, pero nos pasa con un 99,9% de los usuarios que vienen, no le tienen miedo”, afirma Marta Pérez, pedagoda y cofundadora de la Asociación para el Fomento de las Terapias Ecuestres en Canarias (Aftec).

El padre de Lucas, que ha acudido a la sesión, valora los resultados de la terapia y se muestra aliviado de que el Aula en Clave en la que participa el menor cuente este curso con una subvención bancaria. Las ayudas provenientes de las instituciones públicas para cubrir las necesidades de su hijo, lamenta, no son suficientes, porque “las terapias son muy caras y hay casos en los que hay que incrementarlas. Hemos tenido muchos problemas, porque no sabe comunicarse. Un perreta la puedes atribuir a un capricho, pero ¿y si de verdad le duele algo? Si tiene un dolor de muelas y no colabora, necesita tener las herramientas para tener ese conocimiento. Nosotros no estamos preparados para dárselo".

Aftec trabaja desde hace tres años con niños y adultos que padecen algún tipo de trastorno y adquieren los conocimientos a un ritmo distinto del marcado por el calendario escolar. En el caso de Lucas y del resto de compañeros que participan en la sesión que tiene lugar un martes en el hipódromo de El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde, se trata de Trastorno del Espectro Autista.

Marta Pérez, pedagoda y cofundadora de la Asociación para el Fomento de las Terapias Ecuestres en Canarias (Aftec). Canarias Ahora

Pérez recuerda que “teníamos ganas de trasladar la función que teníamos en nuestros despachos y gabinetes a un entorno natural, cogiendo al caballo como parte fundamental en la intervención”. En la actualidad cuentan con unos 300 usuarios semanales que son guiados por una psicóloga, una fisioterapeuta, dos pedagogas y un logopeda. La Asociación aboga, además, por que sus profesionales cuenten con la especialización en intervenciones asistidas con caballos, que otorga la Federación Española de Terapias Ecuestres.

Según relata la cofundadora, Aftec es el único colectivo que se dedica exclusivamente a este tipo de terapias en Gran Canaria, “lo que pasa es que muchas hípicas cuentan con gente que las hace, pero nada que ver con lo que realmente es la equinoterapia, porque tienes que establecer unos objetivos, conocer el trastorno o patología que trabajas y si no cuentas con titulación no creo que puedas llevarla a cabo”.

Desde personas que sufren alzheimer a niños de tres años, el colectivo establece unos objetivos específicos sobre los que trabajar. La generalización está prohibida. Entre los ejercicios a desarrollar con los más pequeños, se encuentran los de estimulación cognitiva y sensorial, mediante juegos en los que diferencian colores, números y letras. Si se hace bien, el caballo irá al paso y parará cuando ellos se lo ordenen. Un acto que “estimula mucho a trabajar a niños que apenas manejan el lenguaje, pero comprenden perfectamente desde el principio esa pauta”.

María José Pardo es tutora del Aula en Clave del CEIP San Juan y Gema Trujillo lo es del Poeta Fernando González, ambos centros del municipio grancanario de Telde, que en este curso escolar cuentan con una subvención de La Caixa para que los menores puedan recibir la terapia. Este tipo de aulas, instaladas en los susodichos centros públicos, están conformadas por seis alumnos cada una con discapacidad y su finalidad es promover la integración “aunque sea en momentos puntuales, como los patios o en áreas como educación física o plástica”.

Ambas profesoras destacan la importancia de que los niños trabajen con profesionales contrastados, como ocurre con Aftec, y valoran que el alumno recibe el refuerzo positivo de forma inmediata, lo que “les beneficia, les estimula, porque aprenden en otro contexto, en contacto con la naturaleza”. “Se consiguen muchos objetivos que, a lo mejor en el aula o en la consulta privada no se llegan a alcanzar, porque no están tan motivados”, apostillan.

Entre los grandes avances que refleja la terapia, señalan los pasos dados en el lenguaje: “muchos alumnos han comenzado a hablar desde que vienen a la terapia ecuestre, se han soltado”.

Niños becados, “no podemos abarcar más”

Además de las Aulas en Clave, la Asociación sin ánimo asiste tanto a usuarios que pagan sus sesiones, como a los que no tienen dinero para permitírselo. “Nunca decimos que no a estas personas y buscamos la forma para que puedan venir sin tener que pagar la cuota”, explica Pérez.

Un momento de la terapia ecuestre que imparte Aftec en El Cortijo. Canarias Ahora

Sin embargo, lamenta que la gran cantidad de pequeños becados suponen unos gastos al colectivo que le han generado una situación “complicada”. En este punto, Pérez explica que el número de participantes se ha llegado a triplicar en un año y “no podemos abarcar más, becamos completa y parcialmente, y se nos ha ido de las manos”.

“No podemos hacer frente ahora mismo a todos los niños que están becados”, explica la cofundadora de Aftec, que tiene que hacer frente al cuidado de los caballos, el alquiler del hipódromo, los pagos de los profesionales, de los seguros de accidentes, entre otros. “Es imposible”.

Por este motivo, hace un llamamiento a la solidaridad de la sociedad canaria para que participe en su campaña de donación y se pueda becar a más niños. “Muchas veces nos hacemos socios de ONG’s externas, lo que está muy bien, pero a veces ni siquiera conocemos a las que están aquí y se las puede ayudar. Ésta, que es pequeñita y está creciendo poco a poco, ahora mismo necesita más ayuda que nunca”, concluye.