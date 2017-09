Las Kellys, del anonimato a abanderar la lucha contra la precariedad laboral

Myriam Barros, portavoz de Las Kellys: “En Lanzarote hemos sido pioneras”

-La asociación de Las Kellys sale a la luz en Lanzarote en marzo de 2016. Ya ha pasado más un año desde entonces, ¿se ha alcanzado alguno de los objetivos? ¿Qué balance realiza de este tiempo?

- Nuestro principal objetivo era dejar de ser invisibles. Había muchas personas que no sabían lo que era una camarera de piso o qué problemas estábamos teniendo y a día de hoy a cualquier persona que le preguntes sabe qué es una camarera de piso, a qué se dedica y en qué condiciones está. Y también qué es una kelly, que es una camarera de piso que lucha por tener unas condiciones de trabajo dignas.

- ¿La asociación de Fuerteventura surge ante la movilización del colectivo lanzaroteño?

- Nosotras hemos sido pioneras. Fue el primer grupo que se creó y luego en Madrid, Barcelona… y se sumaron Gran Canaria, Fuerteventura y La Rioja, y ahora el último colectivo en crearse ha sido el de Asturias.

- ¿Cree que se reflejan en el personal los beneficios turísticos, con datos que apuntan a récords históricos?

- Para nada. No se contrata personal y los contratos se hacen a personal externo que se contrata de semana en semana o de mes a mes, con una reducción de salario de hasta 500 euros al mes en algunos casos. Sin embargo, el trabajo que realizan es el mismo que las personas que están contratadas por el hotel y con convenio de hostelería. Nuestros contratos son por horas y a la hora de cotizar tampoco podemos acumular la cantidad de años que están pidiendo para poder jubilarnos a los 58 años y que serían 25 años trabajados.

- ¿Suele ir aparejada la categoría hotelera con la precariedad?

- Te explotan igual en un hotel de tres estrellas que en uno de cinco. No se puede generalizar, hay hoteles que cumplen con la normativa, pero por desgracia son los mínimos.

- Se ha propuesto al Parlamento que la categoría hotelera se fije en función de una plantilla mínima. ¿Cree que esto solucionaría la precariedad laboral?

- De la precariedad no, igual de la carga de trabajo sí, porque esos contratos para mantener la carga de trabajo seguirían haciéndose de horas o meses. Nos hemos convertido en trabajadores pobres.

- Los turistas que visitan la Isla de Lanzarote dan un notable alto al alojamiento, ¿qué nota le daría a la directiva hotelera?

- Un dos.

- Denunciaba en la presentación de la asociación hace más de un año también la falta de interés de algunos delegados sindicales. ¿Dónde han estado mientras se han movilizado?

- Estamos teniendo muchos problemas y no entendemos cómo acuden a nosotros teniendo un comité de empresa y es algo que se repite en muchos centros, en los que en algunos no hay ni comité. Cuando están externalizadas no tienen derecho a formar un comité de empresa por la forma de contratación. Estamos solas sacando a la luz un gran problema que viene de hace muchísimos años y ha estado escondido y tapado. Y ahora que hemos despertado y sacado el problema a la luz y que el descontento es tan evidente no entendemos por qué no se convocan huelgas. Hay muchas preguntas que están en el aire y nos gustaría que nos respondieran.

- ¿Ahora que han logrado mayor proyección mediática se han arrimado a Las Kellys?

- No es que se hayan arrimado, es que se han inventado una marca de kellys a la que llaman kellys unión confederadas para tener más tirón mediático. Esto ya nos parece una vergüenza. Ellos presentan unas medidas en la que no se condena la externalización. Es un problema generalizado. Entendemos que no les ha gustado que les sacáramos los colores, pero si ellos no luchaban por nuestros derechos, alguien tenía que alzar la voz.