El calor da una tregua a Canarias este lunes

Las temperaturas seguirán descendiendo en Canarias este lunes, cuando se esperan intervalos nubosos pero con tendencia a aclarar y el viento será menos intenso, en general moderado pero incluso flojo en algunas áreas, según la Agencia Estatal de Meteorología.



En Santa Cruz de Tenerife la máxima será de 28 grados y la mínima de 21, y de 27 y 20 en Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo a su predicción, que indica que el viento se prevé, en general, del nordeste moderado y con zonas en que será flojo, aunque aumentará hasta ser fuerte por la tarde en las cumbres de Tenerife.



También se esperan vientos del nordeste o del norte en las aguas del archipiélago, donde tendrán fuerza 4 a 5 y habrá mar rizada a marejadilla pero con zonas de marejada y hasta fuerte marejada entre Tenerife, Gran Canaria y La Gomera, así como mar de fondo del norte de 1 metro.



La predicción del tiempo para mañana, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos de nubes altas, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Arrecife 20 29



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubes altas, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Puerto del Rosario 20 28



GRAN CANARIA



En litorales norte, intervalos de nubes bajas.En el resto, poco nuboso a despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h, más intenso en costas sureste y noroeste. En costas norte y sur, predominarán las brisas. En cumbres, viento variable flojo.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 27



TENERIFE



En litorales norte, intervalos de nubes bajas. En el resto, poco nuboso a despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h, más intenso en costas sureste y noroeste. En costas suroeste, predominarán las brisas. En cumbres centrales del suroeste aumentando a fuerte por la tarde.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 21 28



LA GOMERA



En litorales norte, intervalos de nubes bajas. En el resto, poco nuboso a despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h, más intenso en costas sureste y noroeste. En costas suroeste, predominarán las brisas.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 20 28



LA PALMA



En litorales norte, intervalos de nubes bajas. En el resto, poco nuboso a despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h, más intenso en costas sureste y noroeste. En costas suroeste, predominarán las brisas.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 21 26



EL HIERRO



En litorales norte, intervalos de nubes bajas. En el resto, poco nuboso a despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento del nordeste entre 20 a 30 Km/h, más intenso en costas sureste y noroeste. En costas suroeste, predominarán las brisas.



Temperaturas máximas y mínimas previstas (C):



Valverde 18 21