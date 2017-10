A la caza de la ganga

Escopetas, pistolas, revólveres, rifles, carabinas, ballestas y avancargas son las casi 500 armas que subastarán el 23 de octubre la Guardia Civil de Las Palmas y que hasta el final de esta semana están expuestas en la Comandancia de la capital grancanaria para que todos aquellos interesados en pujar por alguna puedan verlas.

Por lo general, cazadores, tiradores deportivos o coleccionistas son las personas que suelen interesarse y aprovechan una buena oportunidad para buscar una ganga con precios inferiores al mercado. Según explica Eduardo Cabaleiro, responsable de comunicación de la Guardia Civil, se tratan de armas que provienen de propietarios a los que se les ha caducado la licencia, no han pasado las pruebas para poder renovarlas o porque sus dueños han fallecido y los herederos no pueden poseerlas. Precisamente son los dueños y no tasadores especializados quienes fijan los precios de salida que van desde un euro a los 3.000 euros. Destacan dos armas por sus elevados precios, un revólver Astra de 38 milímetros por el que sus propietarios piden a partir de 1.200 euros, y una escopeta Miroku de calibre 12 por la que se podrá pujar desde los 3.000 euros.

Aunque solamente pueden pujar aquellas personas que posean licencia de armas, la exposición está abierta también a curiosos que no puedan adquirirlas. Como señala Juan Carlos Rodríguez Souto, cabo interventor de armas de la Comandancia, el armamento generalmente está en buen estado y habitualmente hacen esta subasta una vez al año. Eso sí, subraya que el dinero que se logra va a parar a los dueños y la Guardia Civil no se embolsa nada. Lo habitual es que tan solo un 10% del material que se subastará logre tener nuevo dueño la próxima semana y el resto se fundirá.

“En cierta medida, están en nuestros depósitos y se trata de regularizarlas lo máximo posible antes de mandarlas a su fundición a destruirlas”, recalca Rodríguez Souto, que apunta que en lo referido a los precios, “hay de todo” ya que algunas están bien de precio pero otras “están desorbitadas, nada tienen que ver con la realidad” ya que el hecho de que sean los dueños quienes las tasen hace que muchas veces tengan un valor sentimental que desvirtúan el precio. Uno de los interesados en pujar por el material y que este lunes estaba observándolo apuntaba que en los revólveres y en las carabinas existían buenas oportunidades.

Sobre la subasta, Rodríguez Souto aclara que esta será por el método del sobre cerrado y que el lunes cuando se abran, en caso de que haya dos pujas iguales por el mismo lote, se continuará con una puja a la llana.