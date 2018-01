El 57% de las comisarias de las policías locales de Canarias no tiene servicio de noche, según CCOO

Comisiones Obreras ha denunciado este viernes que el 57% de las 86 comisarías de la Policía Local en Canarias no presta servicio policial de noche, según un estudio realizado por la Agrupación de la Policía de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias.



Por provincias, la de Santa Cruz de Tenerife sale peor parada que la de Las Palmas, pues de las 34 comisarías de la provincia oriental, el 38,2% no presta servicio nocturno, frente al 69% de las 52 comisarías de la provincia occidental, indica CCOO en un comunicado.



Por islas, Lanzarote es la que mayor servicio policial nocturno presta, pues solo el 14% de las comisarias no presta este servicio. Le siguen Fuerteventura, con el 33%, Gran Canaria, con el 47%, y Tenerife, con el 48%, y en el vagón de cola figuran las islas menores de la provincia occidental.



CCOO considera que estos datos son "la manifestación efectiva de la importancia que las administraciones públicas locales prestan a la seguridad ciudadana", es decir, "muy poca".



Asimismo, denuncia la "falta de sintonía" entre las campañas mediáticas de las administraciones, "que ponen énfasis en la seguridad, en la necesidad de estar alerta ante actos terroristas, en la importancia de atender de forma urgente las denuncias de violencia de género o atajar los robos entre otros delitos".



Sin embargo, "los datos efectivos de las posibilidades que tienen los escasos policías locales que trabajan en horario nocturno de atender todas las demandas de seguridad de la ciudadanía en los municipios de Canarias, delatan la importancia real que se le presta a la seguridad", argumenta CCOO.



El sindicato asegura que este cierre de las comisarias en horario nocturno en más de la mitad de los municipios de Canarias es consecuencia de la merma de funcionarios policiales en la mayoría de municipios en estos últimos años.