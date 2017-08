La comunidad musulmana en Canarias se arma contra la islamofobia: "En las mezquitas aconsejamos que no hagan caso”

Tristeza, vergüenza y preocupación: tres estados de ánimo que envuelven a la comunidad musulmana residente en Canarias tras los atentados de Catalunya. Además del miedo, no sólo a convertirse en víctimas de la amenaza terrorista, sino de que la denominada islamofobia les haga sufrir el rechazo de parte de la ciudadanía.

La Federación Islámica en Canarias ha participado este miércoles en una concentración en la localidad tinerfeña de Los Cristianos en solidaridad con el pueblo de Barcelona y como rechazo al terrorismo.

El presidente de la Federación regional, Tijani El Bouji, reside en Tenerife y apunta a que en el conjunto de las Islas viven cerca de 75.000 personas que profesan la religión musulmana. Casi 45 mezquitas se encuentran repartidas entre la provincia oriental, la isla tinerfeña y La Palma.

Aunque considera que “cualquier persona es libre de decir lo que quiera”, cree que los comentarios que salpican las redes sociales con mensajes que igualan los actos terroristas con la comunidad musulmana, provienen de una minoría que desconoce el Islam.

“Se tiene que conocer al islam, antes de juzgar a alguien que no tiene ninguna culpa” insiste Tijani El Bouji. Quien afirma que en las mezquitas “aconsejamos que no hagan caso a los comentarios” y que no se juzgue a toda una ciudadanía por “dos personas”.

Al respecto, asegura que “yo estoy orgulloso de estar en Tenerife y en Canarias. Los canarios son tolerantes y gracias a dios no sufrimos lo que sufren allá arriba en la Península”, en referencia a los actos islamofóbicos registrados en Sevilla, Granada o Fuenlabrada.

El presidente de la Federación Islámica en Canarias, Tijani El Bouji. Publicada por DA.

Tijani El Bouji asegura que la comunidad no se siente discriminada en el Archipiélago y se encuentra bien integrada. De hecho, sostiene que la Federación no ha encontrado ningún caso de discriminación.

Motivo por el que no entiende qué llevó a jóvenes integrados a “matar a gente a sangre fría de esta forma. No existe ningún argumento en nuestra legislación, ni en el sagrado libro, ni en palabras de profetas que te dejen matar a la gente de esta manera”.

En su opinión, puede ser que estos jóvenes no encontraron quién les guiara y acudieron a unas redes sociales que a su juicio, solo siembran el odio y el miedo en la sociedad. “En Canarias no todos practican el Islam como dios manda, pero yo no voy a esperar estas cosas de jóvenes, porque vienen aquí para mejorar sus nivel de vida. Esto necesita explicaciones, es muy complicado de entender”.

Tan difícil de explicar como la actitud del imán de Ripoll, que según uno de los detenidos tenía intención de inmolarse en Barcelona. Tijani El Bouji sostiene que un imán no se radicaliza dentro de la mezquita, sino en la clandestinidad y asegura que es la propia comunidad la primera responsable de “pararle los pies”.

Además, señala que todas las mezquitas mantienen una colaboración continua con las fuerzas de seguridad del Estado. Motivo por el que se cuestiona “por qué ese imán no ha sido vigilado y controlado como todos los demás”.