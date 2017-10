Detenidos cinco hombres por agredir sexualmente a una mujer en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido en Mogán (Gran Canaria) a cuatro hombres de entre 26 y 32 años como presuntos autores de delitos de agresión sexual y abusos sexuales a una turista el pasado 26 de diciembre en un centro comercial de sur de la isla.



La Comandancia de Las Palmas informa este jueves de que las detenciones de M.E, A.A, I.Y. y B.A., se realizaron en los pasados días 18 y 23 de octubre en el marco de la operación Multitud.



La investigación se inició a raíz de la denuncia de la víctima, presentada el mismo día de los hechos, quien declaró que una persona la había violado tras conducirla a la parte trasera de unos locales públicos.



Tras esa primera agresión, un segundo hombre se colocó a su espalda y, sujetándola fuertemente, intentó violarla de nuevo, pero la víctima aseguró que mantuvo un intenso forcejeo hasta que pudo huir del lugar.



Los investigadores iniciaron actuaciones basadas en la aportación de datos facilitados por la víctima y obtuvieron, además, unas grabaciones de seguridad que constataban la versión de la denunciante.



Sin embargo, los agentes descubrieron que la realidad superó lo relatado por la víctima.



Así, las grabaciones de seguridad revelaron que la víctima había soportado una carga mayor de la que creía, ya que en esa noche fueron cinco los hombres los que la agredieron y abusaron sexualmente.



Los investigadores hallaron evidencias que sustentan que el primer agresor aisló a la víctima, que tenía mermada sus capacidades físicas debido al consumo de alcohol y que, a pesar de exteriorizar su negativa y oposición firme a mantener relaciones sexuales, la sometió contra su voluntad.



Tras ese primer episodio, accedieron al lugar otros tres hombres que se turnaron para abusar sexualmente de la turista, valiéndose de que estaba inconsciente en el suelo a consecuencia del alcohol que había ingerido.



Con posterioridad, los investigados la dejaron tendida en el suelo durante más de una hora hasta que accedió al lugar un quinto hombre que, al igual que sus predecesores, intentó el abuso sexual, salvo que en esa ocasión la víctima recuperó la conciencia y mantuvo un forcejeo de más de dos minutos hasta que pudo huir de su captor.



La Guardia Civil realizó indagatorias para identificar a todos sus participes con el fin de localizarlos, detenerlos y ponerlos a disposición judicial, unas actuaciones que fueron complicadas porque parte de los investigados se encontraban en situación irregular y en paradero desconocido.



Tras distintos dispositivos operativos, el Instituto armado procedió entre los días 18 y 23 de octubre a detener a M.E, A.A, I.Y. y B.A. por los presuntos delitos de agresión sexual y abusos sexuales.



Los arrestados pasaron a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), quienes quedaron en libertad con cargos y con medidas cautelares.



La Guardia Civil añade en su comunicado que la investigación por estos delitos continúa abierta y que no descarta más detenciones.