El consejero de Sanidad achaca el colapso de urgencias al mal uso del servicio por parte de los ciudadanos

El consejero de Sanidad , José Manuel Baltar, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que el 67,8% de los pacientes que llegan a las urgencias hospitalarias lo hacen de forma directa, mientras que "sólo" algo más del 31% lo hace por indicación médica.



Ha añadido que cuando se inviertan estos datos desaparecerán lo que se denominan colapsos en las urgencias hospitalarias, y ha comentado que comienzan a dar resultado los planes de contingencia que se acordaron con el anterior consejero, el socialista Jesús Morera.



El consejero, que ha comparecido en el pleno del Parlamento de Canarias a petición del grupo Socialista para hablar del colapso de los servicios de urgencias sanitarias en el último periodo de Navidad, ha dicho que debe tenerse en cuenta que ha aumentado la cifra de mayores que requiere atención, así como que se han reducido los tiempos de espera en las urgencias hospitalarias.



José Manuel Baltar ha pedido que se olvide la palabra colapso para definir lo que ocurre en los hospitales, ya que el sistema ni se paraliza ni se destruye ni se arruina sino que lo que ocurre es que se aumenta la actividad.



El servicio está garantizado si bien se generan carencias desde el punto de vista del confort de los pacientes, ha manifestado José Manuel Baltar, quien ha recordado que los problemas se producen en todas las comunidades autónomas.



El consejero ha explicado que si bien en diciembre de 2017 el número de pacientes atendidos en las urgencias hospitalarias ha sido de 55.334, la cifra es superior en 13.000 a la de noviembre y un 5 por ciento inferior a la de diciembre de 2016, cuando Jesús Morera comenzó a tomar medidas, después de que las urgencias hospitalarias aumentasen el 10 por ciento respecto de 2016.



Lo importante, a juicio de José Manuel Baltar, es que hay una tendencia "manifiesta" de la población a utilizar los servicios de atención primaria a media que estos son más resolutivos.



También ha destacado el consejero que más del 25% de los pacientes en las urgencias hospitalarias tienen más de 65 años, y más del 20% tienen más de 74 años, lo que supone mayor complejidad, ya que tienen problemas añadidos.



Además, las urgencias hospitalarias soportaron de media a casi 400.000 ciudadanos extranjeros, lo que es un programa grave de financiación, ha comentado el consejero.



En cuanto a los tiempos de espera, José Manuel Baltar ha señalado que han disminuido, de manera que el 47% de los usuarios de las urgencias hospitalarias permanecen menos de tres horas en los servicios.



El diputado del grupo Socialista Marcos Hernández ha criticado que el presidente canario, Fernando Clavijo, dijese hace unos meses que el problema de la sanidad canaria era de gestión y ahora afirma que es de recursos económicos, y ha recordado que este año hay 120 millones de euros más que en 2017.



Marcos Hernández ha insistido en que las denuncias por los problemas proceden de los profesionales, ha criticado que los pacientes hayan estado en camillas durante las noches, y ha opinado que la reducción de plantilla en verano afecta al servicio de invierno porque no se aumenta la cantidad de personal.



La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza ha reclamado más medios para los centros de salud y para plazas sociosanitarias para así reducir el número de personas que acuden a las urgencias en los centros hospitalarios, así como establecer una estrategia clara para mejorar la gestión.



El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha reconocido que siempre hay cuellos de botella ante exceso de demanda y se trata de generar las condiciones para dar respuesta razonable, y se ha mostrado de acuerdo en el impacto que en el sistema tiene el elevado número de pacientes extranjeros.



Pero no se puede promover un sistema insostenible y luego quejarse de sus efectos, ha señalado Román Rodríguez.



El diputado del grupo Podemos Juan José Márquez ha opinado que es preciso planificar y tomar medidas como dar altas durante los fines de semana, reforzar las unidades de tránsito, mejorar el transporte sanitario para que también se haga los fines de semana, así como potenciar la atención domiciliaria y más especialización geriátrica.



El diputado del grupo Popular Zacarías Gómez ha asegurado que no se trata de un pico estacional por la gripe, pues meses anteriores había ancianos "hacinados" , y ha dicho que la tasa de personas afectadas por esos síntomas es inferior al del resto de comunidades autónomas y a pesar de ello hay colapsos.



La diputada del grupo Nacionalista Guadalupe González ha dicho que lo importante es que los pacientes han sido bien atendidos, y ha destacado que se va cumpliendo que cada vez se usan más los centros de atención primaria para muchas urgencias.