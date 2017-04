Los ecologistas critican las medidas de seguridad del puerto de Las Palmas tras el accidente de un ferri de Armas

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha denunciado este lunes el derrame de combustible provocado por el accidente que sufrió este viernes un ferri de Armas ha puesto de manifiesto que las medidas de seguridad del puerto de Las Palmas "no han avanzado" desde el incendio del Oleg Naydenov en abril de 2015.



La asociación ecologista ha comparado el hundimiento del pesquero ruso con el choque del ferri Volcán de Tamasite contra el dique Nelson Mandela del puerto de Las Palmas ocurrido el pasado viernes, ya que en ambos casos se produjeron fugas de combustible.



"¿Cuánto tiempo tardó en reaccionar la Autoridad Portuaria para que la mancha de combustible abarcara tres kilómetros?", se preguntan desde la asociación ecologista en relación a la fuga de carburante producida en el ferry de Armas tras el incidente.



Ben Magec-Ecologistas en Acción cuestiona también la rapidez de las autoridades portuarias en responder a las consecuencias del vertido.



Critican, además, que el puerto de la capital grancanaria vaya camino de convertirse en la "gran gasolinera del Atlántico" y opinan que en La Luz no existen protocolos de respuesta adecuados ante accidentes de este tipo, a pesar de ser uno de los principales suministradores de combustible marítimo del país.



Los ecologistas sostienen que la isla puede desarrollar un modelo socioeconómico sostenible y recuerdan que los vertidos del Oleg Naydenov y del ferri de Armas no son hechos aislados, ya que, según sus datos, en los últimos diez años se ha registrado un vertido de combustible el puerto de Las Palmas cada ocho meses.