El incendio de Gran Canaria se originó en un lugar que ha sufrido tres fuegos intencionados desde 2016

La zona donde se originó el incendio declarado el miércoles pasado en Gran Canaria ha registrado tres fuegos intencionados en el último año y medio, por lo que los investigadores sospechan que ha sido originado por una persona, una vez descartadas las posibles las causas naturales.



La investigación, en la que colaboran técnicos del Cabildo de Gran Canaria y la Guardia Civil, bajo secreto judicial, trata de determinar el punto exacto donde comenzó el fuego, una vez delimitada la zona de inicio, un área que se encuentra junto a un barranquillo que está detrás del Parador Nacional de Turismo de la Cruz de Tejeda, ha informado el responsable de la Brigada de Investigación de Incendios del Cabildo, Juan Carlos Santana.



Los tres incendios intencionados que se han detectado desde 2016 en esa zona, y que se pudieron parar a tiempo, y el que ha quemado ahora cerca de 2.800 hectáreas en la cumbre de la isla apenas distan entre sí dos kilómetros, ha precisado este técnico.



En esa zona de Tejeda hay una carretera colindante con mucho tránsito y no se han hallado restos de trabajos con maquinaria, que suele ser la primera causa de fuegos provocados por negligencias.



Los indicios encontrados y la proximidad de la carretera hacen pensar en que "el origen del incendio es un acto humano", ha afirmado Santana.



Los técnicos y los agentes de la Guardia Civil no han podido iniciar la investigación para tratar de determinar el origen del fuego hasta este fin de semana, ya que todos los efectivos estaban dedicados a la extinción y no se podía acceder al lugar.



Santana ha asegurado que, en veinte años, no había visto un incendio tan virulento en Gran Canaria como el registrado estos días, debido a su intensidad y a la velocidad con la que avanzaba, con varios kilómetros y dos frentes, por lo que suponía un gran riesgo para las personas, hasta el punto de que en sus primeros momentos se trató como una emergencia de Protección Civil, más que como un fuego, ha remarcado.



El analista forestal del Cabildo de Gran Canaria Federico Grillo ha asegurado que los trabajos de prevención desarrollados por los técnicos de Medio Ambiente han permitido frenar el avance del fuego y que no se propagase a zonas donde habría sido muy difícil de frenar.



Esas áreas de cortafuegos se desarrollan de este a oeste de la isla, siguiendo la división norte-sur, con el fin de despejar espacios en los que se aclaran las copas de los pinos, se quita matorral y se limpia pinocha.



El propósito de esas medidas es frenar los incendios que puedan llegar desde el norte hacia el sur de la isla, pues si no se consigue, supone un gran problema para frenar el fuego, ha dicho Grillo.



Esta vez no se ha podido frenar el fuego, que avanzó 1.000 hectáreas en sus primeras cuatro horas, pero su impacto se ha reducido y se ha evitado que entrase en la cuenca del Tirajana, algo que hubiera descontrolado el incendio y que hubiera repetido lo ocurrido con el que sufrió la isla en 2007.



Los técnicos han insistido también en que se limpien los alrededores de las viviendas, con el fin de que no haya material combustible en su entorno que suponga una amenaza, y han asegurado que aquellas casas donde se había hecho esa tarea se han salvado de las llamas o apenas han resultado dañadas.



Por otra parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha anunciado que la corporación emprenderá acciones legales contra quienes han promovido diversos "bulos" que han circulado por internet y en las redes sociales en relación con el incendio de estos días, como el que aseguraba que tuvo su origen en una quema controlada del propio Cabildo, algo que no es cierto.



Morales ha criticado también que se haya vinculado el fuego con la falta de un parque de bomberos en Tejeda, cuando esa instalación dependería del Consorcio de Bomberos, cuyos efectivos únicamente actúan en zonas urbanas.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha asegurado que la isla cuenta con medios suficientes para la lucha contra el fuego y ha lamentado la falta de rigor en las críticas hechas en estos días.