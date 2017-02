La policía alemana investiga en Gran Canaria el secuestro de los tripulantes de un barco en aguas de Nigeria

Agentes de la policía alemana y de la Guardia Civil han estado este viernes en el Puerto de La Luz y de Las Palmas interrogando y tomando huellas dentro del barco BBC Carib b ean, embarcación que sufrió un asalto en el que fueron secuestrados ocho de sus 15 tripulantes el pasado 5 de febrero a 120 millas náuticas al oeste-suroeste de la isla Bonny, en el golfo de Guinea. El hecho de que el buque sea propiedad de la empresa alemana Briese ha hecho que la investigación sea llevada a cabo por la policía teutona.

Según explica la agencia de noticias rusa Sputnik, la nave BBC Caribbean se dirigía sin carga de la ciudad camerunesa de Duala, a Tema, en Ghana, cuando los piratas se le acercaron en una lancha, abrieron fuego y realizaron un abordaje. Además de secuestrar a más la mitad de la tripulación -siete marineros rusos y uno ucraniano-, los asaltantes se llevaron aparatos electrónicos e hicieron acopio de alimentos. No obstante, dejaron en libertad la embarcación.

La compañía propietaria del barco confirmó tras el secuestro que el BBC Caribbean se dirigía hacia un lugar seguro que finalmente resultó ser el Puerto de La Luz y de Las Palmas, donde atracó este jueves en el Muelle Grande de Poniente y del que partirá hacia Alemania este mismo sábado. Según ha podido saber este periódico, los siete tripulantes que no fueron secuestrados llegaron en buen estado de salud a pesar de no tener víveres.

El barco 'BBC Caribbean' en el Puerto de La Luz y de Las Palmas Alejandro Ramos

Dos días después del asalto, el 8 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado explicando lo sucedido y que estaba en contacto con funcionarios del país africano para poder localizar a sus ciudadanos.

Sobre el estado de salud de estos ocho marineros raptados, el agregado de prensa de la embajada rusa en Nigeria, Artiom Románov, señaló que “se encuentran vivos y sanos, no les amenaza nada”. En estos momentos el Gobierno ruso y el ucraniano están realizando negociaciones para intentar la liberación de sus ciudadanos, aunque Románov no ha querido revelar el contenido de las conversaciones por razones de seguridad. “Comunicaremos sin falta la noticia sobre su liberación, pero mientras no lo logremos no podremos dar ningún detalle”, aclaró en declaraciones recogidas por Sputnik.

Según expertos en seguridad citados por la agencia Reuters, las aguas de África Occidental, y en especial las de Nigeria, son de las más peligrosas del mundo. Así, debido a que los precios del petróleo han caído, las bandas de piratas están centrándose en el asalto de barcos.

El BBC Caribbean fue construido en 2008 y en la actualidad navega bajo bandera de Antigua & Barbuda. Tiene 112 metros de eslora y 17 metros de manga.