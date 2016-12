Los pasajeros del avión desviado a Praga por falsa alarma de bomba continúan su viaje a Varsovia

La aerolínea polaca Enter Air fletó en la mañana de este sábado un avión para trasladar a Varsovia a los viajeros afectados a última hora del viernes por un aterrizaje de emergencia en Praga por una amenaza bomba en un vuelo que había partido de Gran Canaria.



El avión, un Boeing 707 que hacía vuelos chárter para Enter Air, había salido del aeropuerto de Gran Canaria y se dirigía a Varsovia con 160 personas a bordo.



El vuelo ENT1536 despegó este sábado con una nueva tripulación a las 07.14 hora local (06.13 GMT) desde el aeropuerto internacional Václav Havel, confirmaron a Efe fuentes del aeropuerto.



No obstante, las fuentes no pudieron especificar si la totalidad de los 160 pasajeros volaron en el avión sustituto puesto a disposición por Enter Air rumbo a Varsovia, el destino original del vuelo que había salido de la isla canaria.



"Solo la aerolínea puede informar a instancia de la policía sobre los pasajeros", indicaron.



El consulado de España en Praga explicó a Efe que no recibió anoche ninguna llamada solicitando ayuda.



Medios locales informaron de que la mayoría de los pasajeros eran ciudadanos de la Unión Europea, y todos pernoctaron en Praga.



Policías y artificieros acudieron anoche al aeropuerto para verificar si el Boeing 737-800 portaba algún explosivo, tras la amenaza de uno de los pasajeros, un polaco de 68 años que fue detenido, sin que hasta el momento se conozcan los motivos de su actuación.