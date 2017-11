Cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en las islas occidentales

Los cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles predominarán este viernes en las islas occidentales, mientras que en el resto de zonas habrá intervalos nubosos en general, en una jornada con temperaturas con pocos cambios y viento variable flojo con brisas en costas y del oeste fuerte en cumbres centrales de Tenerife.



En el mar habrá componente norte fuerza 2 o 3, con intervalos de variable. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del norte de hasta 1 metro. En costa suroeste, variable 2 con brisas y rizada.



La predicción del tiempo por islas para este viernes es la siguiente:



Lanzarote



Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde con algún intervalo de nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas, al final tenderá a norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 18 26



Fuerteventura



Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde con algún intervalo de nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas, al final tenderá a norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 19 25



Gran Canaria



Intervalos nubosos a primeras horas que tenderán a cielos poco nubosos en general. En horas centrales crecerá nubosidad de evolución en zonas de interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas. Al final predominará el norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 25



Tenerife



Intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos a partir de mediodía, principalmente en el norte y este. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte por la tarde, serán menos probables en la vertiente este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas, girará a norte flojo al final. Oeste fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas de hasta 75 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 19 25



La Gomera



Intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos a partir de mediodía, principalmente en el interior. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde, principalmente en vertientes norte y este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas. Al final girará a norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 20 25



La Palma



Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos por la mañana en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales. A partir de mediodía predominará los cielos nubosos en el este con probabilidad de lluvias en general débiles que pueden ser localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas en costas. Al final girará a norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 19 24



El Hierro



Intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos a partir de mediodía, principalmente en el interior. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde, principalmente en vertientes norte y este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable con brisas. Al final girará a norte flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 15 22