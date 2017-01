Unos servicios mínimos del 90% empequeñecen el comienzo de la huelga de limpieza en Telde

Unos servicios mínimos del 90% han empequeñecido este sábado los efectos del inicio de la huelga de limpieza en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el concejal responsable del área, Eloy Santana (NC).



El edil teldense ha explicado que este elevado porcentaje ha sido consecuencia de la "responsabilidad" del Consistorio de "velar por una ciudad limpia", especialmente tras el Día de Reyes, en el que aumentan de forma significativa los residuos en los más de 1.200 puntos de contenedores que tienen los 73 barrios del municipio.



"Hoy [por este sábado] se ha podido encontrar unas calles más limpias para como deberían estar en un arranque de una huelga de limpieza", ha subrayado Santana.



El concejal ha recordado que el Gobierno de Telde mantuvo en la última semana reuniones tanto con la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, Fomento de Construcciones y Contratas, como con los representantes de los trabajadores para instarles al acuerdo y, así, evitar la huelga.



Eloy Santana ha reiterado que el grupo de gobierno, respetando el derecho de los trabajadores a reivindicar las mejoras laborales que consideren oportunas, va a velar para que los vecinos de Telde "no sufran las consecuencias de la paralización de un servicio esencial" como el de limpieza viaria y recogida de residuos.



Ha indicado también que el Gobierno municipal es consciente de que los efectos de la huelga serán más visibles el próximo lunes porque Telde tiene una población de casi 103.000 habitantes y durante el fin de semana no hay servicio de limpieza.



"No podemos entrar en este conflicto porque es laboral, pero sí podemos instar a las partes a que avancen hacia un acuerdo para que la ciudad no llegue a padecer un problema de salud", ha subrayado Santana, quien ha agregado que los agentes de la Policía Local de Telde ya están haciendo informes de cómo está afectando esta medida al municipio.