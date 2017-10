La tasa de reposición de los docentes no universitarios en Canarias será del 100%

El Gobierno de Canarias elaborará la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017 tras aprobar este lunes el decreto por el que se fija la tasa de reposición de efectivos de la administración autonómica, que será del 100 % para el personal funcionario docente no universitario, así como para otras áreas.



Según ha informado la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, se trata de un acuerdo "muy importante" que se ha llevado a cabo a propuesta de las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Hacienda, después de que estas tasas estuvieran congeladas como consecuencia de la crisis económica.



Con este paso, Dávila ha señalado que el Ejecutivo podrá empezar a elaborar la OPE de 2017, que concretará estas tasas de reposición en un número específico de plazas a ofertar, con un doble objetivo: mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía al tiempo que se creará empleo de calidad.



El decreto aprobado fija la tasa de reposición del 100% para el personal de los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios que preste servicios en la administración autonómica canaria, el personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud y el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria.



La tasa de reposición del 100% se fija también para el personal de la administración autonómica de Canarias que tenga asignadas funciones de asesoramiento jurídico; gestión de los recursos públicos; prevención y extinción de incendios; y control y lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones públicas;



Así mismo, se aplicará en el personal de control de la asignación eficiente de los recursos públicos; asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales; gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo; seguridad y emergencias; y atención a los ciudadanos en los servicios públicos.



En el resto de sectores o áreas, la tasa de reposición se fija en el 50 %.



El decreto incluye que se podrá disponer de una tasa adicional para la estabilización del empleo temporal, que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.



En esta tasa adicional está contemplado el personal del funcionariado docente no universitario que preste servicios en la administración autonómica canaria y el personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud.



Dicha tasa adicional también afecta al personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación, de inspección y sanción de servicios y actividades; personal encargado de la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo; y, personal de atención a personas usuarias de los servicios sociales.



Asimismo, recoge que se podrá disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal.