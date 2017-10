Técnicos de Turismo analizan si el fuego afectó a la estructura del Parador de Tejeda

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha dicho este viernes que el Ministerio mantiene el objetivo de poner en funcionamiento el Parador Nacional Cruz de Tejeda "tan pronto como se pueda", después de que el edificio se viera afectado por el reciente incendio de la cumbre grancanaria.



En la firma de la entrada de Gran Canaria en el selecto club gastronómico Saborea España, en la capital de la isla, Asián ha subrayado que para el Ministerio de Turismo el Parador de Tejeda es un "símbolo" de que se persigue una actividad turística "sostenible".



"Se hizo un gran esfuerzo para que este Parador representara este turismo de calidad en Gran Canaria, que diversificara y que, además de poderse disfrutar de sol y playa, se valorara la naturaleza, el senderismo, el deporte y el turismo de salud", ha subrayado Asián, quien ha añadido que "esos valores siguen existiendo y son igual de necesarios" después de producirse el incendio.



La secretaria de Estado ha recordado que el Ministerio está en estos momentos "en manos de los técnicos", quienes estudian si está afectada o no la estructura del emblemático edificio.



"Todavía se desconocen las conclusiones definitivas y la valoración de los daños, pero se nos ha comentado que la parte que más nos preocupaba, la cultural de Néstor de la Torre, está intacta y eso es positivo", ha subrayado.



Asián ha añadido que su departamento se pondrá en marcha -las obras- "tan pronto los técnicos nos autoricen a hacerlo".



En el asunto laboral, la secretaria de Estado ha señalado que el compromiso del Ministerio es que sigan los 37 trabajadores del Parador, quienes, incluso, se han ofrecido para las tareas de quitar los escombros, aunque ha precisado que en ese asunto "hay que ser prudentes porque no podemos columpiarnos en un acto de integrarlos y que sea peligroso".



"También tenemos que trabajar con las instituciones canarias para recuperar el entorno del Parador de Tejeda, pero la voluntad es abrirlo desde que sea posible y colaborar para que el entorno también vaya acorde. Esto no quiere decir que vayamos a esperar a que el entorno esté bien para empezar a trabajar, porque entonces sería tarde", ha añadido Asián.



La secretaria de Estado mantiene la confianza de que la cuantía de los daños no sea elevada y ha comentado que si se tuviera la "suerte" de que solo fuesen las habitaciones las afectadas por las llamas el daño se podría abordar con facilidad.