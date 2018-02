El traductor de Google le juega una mala pasada al Ayuntamiento de Mogán

El traductor de Google a veces traduce literalmente las palabras y deja de lado el contexto. Si no que se lo digan al Ayuntamiento de Mogán, que estos días colocó un cartel para advertir de una barandilla recién pintada con el mensaje en español e inglés.

Las intenciones de este letrero en las escaleras de la bajada de la iglesia de Arguineguín eran buenas, pero el resultado, nefasto. Así, en vez de traducir el Ojo pintado por un watch out / be careful just painted / freshly painted, el operario que puso el cartel prefirió emplear la traducción literal de Google y poner un Painted eye. Tal vez estaba invitando a los turistas a pintarse los ojos por carnavales, que también podría ser.

Llama la atención este error en uno de los principales municipios turísticos de Canarias.