El transporte regular en Canarias sufre un desplome de 28 millones de viajeros en diez años

El transporte regular de viajeros por tierra ha sufrido un desplome de unos 28 millones de pasajeros en diez años en Canarias debido "al desacople" entre la oferta y las necesidades de los usuarios, advirtió este lunes el especialista en el sector Germán Blanco.

Estas cifras las aportó Blanco, que es directivo del Cluster de Logística y Transportes, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que estudia la situación del transporte en las islas, que este lunes comenzó sus trabajos con la intervención de este experto.

Germán Blanco expuso que mientras la oferta de transporte regular terrestre en el archipiélago se redujo sólo en un 5% en el período 2006-2016, la demanda de pasajeros se "desplomó" al pasar de 125,5 millones a 97,3.

Esta pérdida de viajeros comenzó antes de la crisis y la llegada de ésta la acentuó y provocó un desajuste "importante", señaló el especialista quien dijo que si la estrategia es captar pasajeros para el transporte público es una y si es para conseguir retener al usuario "cautivo" es otra, y se dirige más a las tarifas.

Es fundamental una política de aparcamientos eficiente que disuada del uso del vehículo privado, añadió Blanco, quien recordó que según una encuesta de movilidad realizada el año pasado por el Cabildo de Gran Canaria, el 40% de los entrevistados indicó que no utilizaba el servicio público porque no lo encuentra cómodo, el 14% no lo ve rápido y otro 14% señala que no se adecúa a sus necesidades en comodidad, frecuencia y tiempo.

Panorama "oscuro" para el taxi

"Parece sensato que las políticas se orienten a cubrir esas necesidades", añadió Blanco, quien indicó que hay una demanda dispersa de transporte, la guagua no es muchas veces la respuesta que exige el usuario y en cambio, una coordinación de estos vehículos y del taxi podría ser fundamental.

Pero en el taxi hay un exceso de oferta que se traduce en una jornada de trabajo larguísima y un servicio que no es rentable, lo que es "bastante grave" en el caso de la capital grancanaria mientras que en Santa Cruz de Tenerife el rescate de licencias está siendo efectivo.

A su juicio, el panorama se presenta "bastante oscuro" para el sector del taxi, pues la UE rema a favor de la liberalización y los avances tecnológicos se terminarán imponiendo, como es el caso de los vehículos sin conductor.

En cuanto al transporte discrecional, está "en manos" de los operadores turísticos, al estar el sector gestionado por empresarios con baja cualificación profesional y limitado acceso a las tecnologías de la información, apuntó Blanco, quien advirtió de que si no hay una renovación general este sector se verá abocado a cierres importantes.

Llamó también la atención sobre la poca atención que se presta en puertos y zonas logísticas a la maniobrabilidad de camiones y respecto al transporte de mercancías peligrosas por las carreteras canarias manifestó que parece que las exigencias legales "no se estén cumpliendo con el peligro que de ello se deriva".

En cuanto al transporte guiado, consideró que el tranvía de Tenerife es sostenible y está razonablemente consolidado, pero dudó de la rentabilidad del proyecto de tren en el sur de la isla, pues supondría una inversión de 2.200 millones de euros para una demanda estimada de 67.000 viajeros al día.

"Parece aconsejable que se haga un estudio del coste-beneficio para confirmar que se deba dar prioridad a esta actuación sobre otras a la hora de decidir invertir este importante volumen de dinero", consideró el especialista en transporte.