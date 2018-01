Mañaricúa: “En el turismo competimos contra Estados y no podemos promocionar Canarias con 80 marcas”

El presidente de la Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, apoya en parte la rebelión de l a Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) contra el Gobierno regional: "Estamos de acuerdo con la petición de recibir mayores fondos para poder afrontar los servicios y las infraestructuras que tienen que sostener"; pero cree que Islas Canarias debe ser el único paraguas para comercializar la marca: "Competimos contra Estados como Túnez, Egipto o Turquía y no podemos promocionarnos con 80 marcas diferentes".

Mañaricúa, al igual que el exconsejero de Economía y Hacienda José Carlos Mauricio, considera insuficientes los 80 millones de euros que invierte el Gobierno de Canarias en el sector turístico, pero matiza al que fuera también diputado nacional durante el Gobierno de José María Aznar.

"Desde las patronales y de la FEHT entendemos que es necesario una mayor inversión para poder afrontar los servicios necesarios que mantengan a Canarias como destino turístico de primer nivel, no solo desde la administración autonómica, también desde los Cabildos. Hay que invertir más en aquello que genera los ingresos. Pero e sta poca inversión en políticas turísticas no se da ahora, se ha dado durante toda la historia de Canarias, incluso cuando estaba el señor Mauricio en el Ejecutivo. La inversión en turismo y el peso de la Consejería no se ha correspondido con lo que aporta el sector en el PIB"." ha explicado.

Fuera de esa reivindicación, Mañaricúa dice que las patronales turísticas están "satisfechas" con la promoción que hace Promotur y, aunque la AMTC decidió acudir a Fitur de forma separada a la empresa pública con su propio escaparate, el también director de la cadena Gloria Thalasso & Hotels cree que el espacio de Canarias en la Feria Internacional de Turismo en Madrid "es suficiente" y no cree que deban equiparse a escaparates como el de Andalucía porque supondría "un dispendio económico".

"Lo mejor que podría ocurrir es que (la AMTC) se juntase con el Gobierno de Canarias y llegaran a estos encuentros en Fitur con una zona ampliada de reunión para los municipios turísticos, para así poder vender sus productos. No podemos acabar teniendo un estand del Gobierno de Canarias y, por separado, 80 mini-estand de municipios isleños", ha afirmado.

Acerca de las declaraciones de José Carlos Mauricio en la que afirmó que el sector turístico en Canarias está controlado “por tres o cuatros lobbys que no representan el total”, nombrando a Ashotel, Mañaricúa ha argumentado que "las políticas turísticas en los últimos treinta años han sido controlados por el Gobierno de Canarias y los Cabildos a través de sus patronatos".

Sobre Ashotel en concreto, el presidente de la FEHT cree que las patronales deben tener un papel muy importante en el turismo porque "son donde nos agrupamos los empresarios, que somos los que arriesgamos nuestros negocios, invertimos y generamos empleo. Ashotel es la que representa a los empresarios turísticos de la provincia de Tenerife y debe tener el 50% del protagonismo turístico, por lo tanto siempre hay que tener en cuenta lo que dice Ashotel, pero también hay que tener en presente a la realidad de las siete islas".

Sí concuerda, en parte, con el diagnóstico que hace Mauricio sobre el modelo turístico de Canarias: "E s increíble que con el éxito que se está teniendo se siga con el modelo turístico de los 80 cuando todo el negocio y el modelo turístico ha cambiado", afirmó el que fuera también cofundador de Coalición Canaria.

"Está cambiando la forma de comercializar el turismo, con aviones de bajo coste, las empresas de comercio electrónico, alquiler vacacional, uber o cabify... Pero el turismo en Canarias no ha cambiado, es el modelo de sol y playa aunque lo quieran negar e intenten reinventar el modelo. Es lo que nos da el gran volumen de turistas. Lo que sí se está haciendo, a parte del eje principal, es dar a conocer otras grandes virtudes que tienen las Islas Canarias, en cuanto a la gastronomía, cultura, patrimonio… Somos básicamente un turismo de sol y playa con muchas cosas, pero nunca hay que negar lo principal".

Sobre el futuro del turismo en el archipiélago Mañaricúa dice que "el Gobierno de Canarias, que lo está haciendo bien desde Promotur y también los Cabildos, deben luchar porque no aumenten los costes de las tarifas aeroportuarias, por mejorar la conectividad y controlar que no se dé una subida especulativa de los billetes aéreos en la medida en la que muchas compañías reciben muchas ayudas de gobierno y patronatos".