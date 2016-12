Los vientos tenderán a amainar y se reducirá la calima

Los fuertes vientos de los últimos días persistirán en Canarias este sábado aunque tenderán a amainar con el discurrir de la jornada, en la que también se prevé que se reduzca la concentración de la calima, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.



Las temperaturas permanecerán sin cambios o con solo ligeros descenso, de acuerdo a su predicción, que detalla que la máxima llegará a 22 grados en las dos capitales del archipiélago, mientras que la mínima será de 18 en Las Palmas de Gran Canaria y de 17 en Santa Cruz de Tenerife, y que el viento será del sureste con intervalos fuertes, sobre todo al nordeste y suroeste de las islas, aunque su intensidad tenderá a reducirse con el paso de las horas.



También se esperan vientos del sureste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, así como mar de fondo del norte o del noroeste de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo para por islas es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste, con intervalos de fuerte, disminuyendo en costas este al final del día.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 16 20



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste, con intervalos de fuerte, disminuyendo en costas este al final del día.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 16 21



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste, más intenso en extremos nordeste (incluida la capital) y suroeste, disminuyendo en costas sur y sudeste al final del día; viento variable flojo con brisas en costas oeste y noroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 18 22



TENERIFE



Poco nuboso o despejado en general. No se descarta calima. Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste, más intenso en los extremos sur y nordeste. En costas norte, viento variable flojo, con brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 22



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste; en costa norte viento variable flojo con brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 17 21



LA PALMA



Poco nuboso o despejado, aumentando al final del día a nuboso. Baja probabilidad de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste, más intenso en el extremo suroeste y zonas de interior; viento variable flojo en costas noroeste y norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 18 24



EL HIERRO



Poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Baja probabilidad de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste en general; variable flojo con brisas en costas noroeste y norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 15 18