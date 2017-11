El PSOE elige: mamporrero de CC

Nadie sabe señalar con precisión el nombre de la persona que está asesorando a la Ejecutiva Regional del PSOE en materia de radiotelevisión pública. O en qué preciso momento dejaron de ser de interés los informes de Manuel Fajardo (ponente de la ley 13/2014 de Radiotelevisión Canaria), Julio Pérez (el abogado más pacífico a este lado del río Pecos) o María Lorenzo, la vocal del consejo rector del ente público propuesta por el PSOE. Porque ninguno de esos tres asesores propuso jamás el acuerdo que la Ejecutiva de los socialistas canarios adoptó este lunes: abstenerse en la votación parlamentaria del miércoles en la que se decidirá la destitución o la continuidad de Santsiago Negrín, presidente de RTVC. Todos esos asesores, expertos en leyes, en política y en la dinámica disparatada de Negrín, han recomendado desde el principio no permitir que continuara ni un segundo más al frente de esta corporación pública por los efectos catastróficos que puede producir.

Y no se trata solo del fabuloso y controvertido concurso de informativos, importante por su cuantía (144 millones de euros en ocho años) y por las empresas potencialmente interesadas (Videoreport-Inforcasa; Socater-Prisa-Editorial Prensa Canaria). E importante por el descaro con el que el Gobierno ha manejado a Negrín para que lo promoviera a toda costa, incluso por encima de los informes jurídicos propios y de la Ley de RTVC. Pero no, no se trata solo de ese concurso. Se trata de la perversión con la que el Gobierno de Fernando Clavijo ha mangoneado RTVC desde que entró en vigor una ley inicialmente pensada precisamente para alejar del Ejecutivo el control de los medios públicos.

Desde diciembre de 2015 empezaron a encenderse las primeras alarmas por la aberrante deriva que tomaba la gestión del presidente de RTVC. Dos de sus consejeras, una de ellas nombrada a propuesta de Coalición Canaria, el mismo partido que designó y mantiene a Negrín, se echaron a correr para no ser corresponsables de aquellos desvaríos. El PSOE, que entonces gobernaba con CC, empezó enseguida a hablar de modificar la ley para renovar el consejo, y poco a poco fueron subiendo en intensidad las voces críticas.

Negrín ya se gobernaba solo, no sometía al consejo rector sus decisiones, decretaba nombramientos y ceses, contrataba programas y actuaba al más genuino modo presidencialista, el mismo que condujo a su antecesor, Willy García, a un juzgado de Instrucción donde todavía está siendo desentrañada su gestión.

Abstenerse en la votación del próximo miércoles es, ante todo, una cobardía. Si lo que el PSOE quiere es que el presidente de RTVC continúe en su puesto, lo natural es votar que no a la propuesta de destitución y asumir las consecuencias.

Pero, además, abstenerse significa que el Partido Socialista Canario se hace corresponsable de lo que a partir del miércoles haga Santiago Negrín al frente de RTVC. Los 24 votos del PP, Nueva Canarias y Podemos serán insuficientes para removerlo. Por lo tanto, el actual presidente podrá seguir gestionando una tele pública bajo mínimos en audiencia (se mantiene por encima del 5% gracias precisamente a los informativos, y ocupa el sexto lugar entre las preferencias de los canarios), con una credibilidad por los suelos, y con una amenaza cierta de quedarse el 31 de diciembre sin señal, tanto de televisión como de radio, si no se hace algo urgente con el contrato con Abertis ya renovado hace cinco meses.

Además, Negrín podrá seguir contratando, adjudicando, nombrando, destituyendo… sin más control que el suyo propio de él porque, como ha quedado patente en sus últimas intervenciones ante la Comisión de Control del Parlamento, no parece dispuesto a someterse a ninguna otra disciplina que la que emana de la Viceconsejería de Comunicación, dirigida por José Luis Méndez.

Con un concurso público ante los tribunales de justicia y la amenaza cierta de una acción penal contra Negrín, el PSOE tendrá que esforzarse para explicar su posición de mamporrero.

Para simular la entrega de Ángel Víctor Torres a Fernando Clavijo en esta materia (y se supone que en otras que ya iremos conociendo), la Ejecutiva del PSOE soltó este lunes dos cortinas de humo: la primera, reafirmar su posición favorable a la titularidad pública de los servicios informativos, en la que efectivamente ha estado siempre. Sin embargo, con Negrín desbocado y avalado ahora por los socialistas, adjudicará a principios de 2018 el concurso de informativos, con una duración de ocho años, lo que hará completamente inviable tales pretensiones.

La segunda maniobra evasiva de la Ejecutiva del PSOE ha consistido en anunciar que su intención es remover a Santiago Negrín a toda costa, pero siempre a partir de la renovación completa del consejo rector, es decir, después de que promuevan acuerdos plenarios, se elija a personas dispuestas a entrar en un consejo rector marcado por el escándalo y se consiga para cada uno de ellos la friolera de 40 votos en el Parlamento. Lo más difícil va a ser encontrar a dos profesionales que quieran ser vocales desde que se les elija hasta el próximo mes de abril de 2018, que es cuando habrán de expirar las dos plazas que dejaron vacantes Marian Álvarez y María José Bravo de Laguna, dimitidas en diciembre de 2015.

Teniendo en cuenta que diciembre está a la vuelta de la esquina, que enero es inhábil a efectos parlamentarios y que después vienen los carnavales, vayan calculando que habrá nuevo consejo rector en abril. Hasta entonces continuará Negrín al frente de RTVC, y la Ejecutiva del PSOE, con su secretario general al frente, avalando desde el miércoles todas las decisiones que adopte. Que la suerte les acompañe.