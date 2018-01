Acepta seis años de cárcel tras estafar a 33 clientes más de 275.000 euros en la compraventa de coches

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a seis años de cárcel a un empresario de Telde (Gran Canaria) dedicado al negocio de la compraventa de coches después de que se haya confesado culpable de haber estafado entre 2004 y 2008 más de 275.000 euros a 33 de sus clientes.



Durante el juicio, el procesado, Francisco José U.S., de 55 años, se declaró autor de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil y aceptó la condena propuesta para él por el Ministerio Fiscal.



El acusado regentaba en Telde un establecimiento dedicado a la compraventa de coches y a gestionar los trámites de traspaso de la titularidad de vehículos en operaciones entre particulares.



Aunque entre los 33 afectados hay diferentes casuísticas, la sentencia relata que Francisco José U.S. estafó a la mayoría de ellos de la siguiente forma: les vendía un coche, cobraba directamente del cliente o de la entidad financiera a la que este había solicitado un préstamo y nunca lo llegaba a entregar.



La Audiencia reconoce en su favor que el procesado ya ha indemnizado a una pequeña parte de ellos en los últimos años.



No obstante, lo condena a pagar una compensación que suma 275.122 euros a 33 afectados, en cantidades que van desde los 1.200 euros, en el menor de los casos, hasta casi los 19.000, en el mayor.