La Audiencia de Las Palmas anula la licencia de un puerto deportivo del hotelero amigo de Soria

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado, en la sentencia del denominado caso Yate, la licencia concedida en 2003 por José Francisco Reyes, exalcalde del municipio de Yaiza (Lanzarote), para la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, propiedad del grupo Martinón, de Enrique Martinón, el hotelero amigo del exministro de Turismo, José Manuel Soria (PP). El grupo Martinón es el propietario del Hotel de Punta Cana donde Soria pasó sus vacaciones en 2015 invitado por la propiedad. El exministro también se alojó al menos durante cuatro veranos en el Hotel Volcán Lanzarote, del mismo grupo, en varias ocasiones.

El exalcalde de Yaiza ha sido condenado a seis años de cárcel en esta causa tras confesar los hechos, entre ellos haber recibido sobornos, valorados en 60.000 euros por la Fiscalía, por el otorgamiento del permiso para el puerto deportivo. Ni la Fiscalía ni la acusación particular han podido demostrar quién es el responsable de ese pago.

La sentencia destaca que el secretario del Ayuntamiento de Yaiza emitió el informe sobre la licencia "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde, ya que el acusado en su informe favorable omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción de obras para la edificación del puerto deportivo por cuanto le constaba que era exigible el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular y su Revisión".

También se destaca que el aparejador de la oficina técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales Armas, ya fallecido, emitió un informe favorable cuando era "plenamente consciente de que la edificación invadía la zona de dominio público marítimo terrestre". El proyecto al que el técnico municipal hace referencia en su informe ni siquiera estaba aprobado por el Consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas ni por la Viceconsejería de Medio Ambiente y el Plan General de Yaiza tampoco contemplaba esa posibilidad en ese emplazamiento ni se había declarado Sistema General Insular ni tenía Estudio de Impacto Ambiental.

Finalmente, el 20 de marzo de 2003, Reyes, "obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable, sin contar con los informes técnicos o jurídicos previos exigidos, al no disponer el expediente de un estudio técnico y/o jurídico adecuado que certificara la concordancia entre el proyecto el planeamiento aplicable a la licencia y los concretos detalles del Plan Parcial Playa Blanca (sic), y sin contar con el informe preceptivo de compatibilidad con el PIO a emitir por el Cabildo de Lanzarote, concedió sin motivación alguna la licencia municipal de obras consistentes en edificaciones en el Puerto Marina Rubicón en Playa Blanca".

En la sentencia dada a conocer este viernes, la Audiencia de Las Palmas ha anulado un total de 44 licencias otorgadas entre 1998 y 2003. Muchas de ellas, concedidas a hoteles y apartamentos, ya estaban anuladas por los tribunales en la jurisdicción contencioso administrativa, aunque otras no.

Entre las licencias que no estaban anuladas se encuentran la mencionada del puerto deportivo Marina Rubicón y también una otorgada a la mercantil Yudaya para un proyecto que no se ejecutó y otra concedida para un hotel en Puerto Calero, en Cortijo Viejo, para la que el Cabildo ordenó retirar el pleito.

La mayoría de estas licencias, 24, pertenecen a proyectos dentro del plan parcial Playa Blanca, aprobados a partir del año 2003. La Audiencia anula diez licencias otorgadas en 1998 a proyectos como el Hotel Volcán (en el que veranea Soria), Princesa Yaiza, Papagayo Arena, entre otros, otras cinco otorgadas en 1999 en Montaña Roja o Las Coloradas, cuatro más en el año 2000 y las de Marina Rubicón y plan parcial Playa Blanca en 2003.

El a traque de 'El Pachi'

En la resolución judicial también se menciona el trato de favor dispensado por el puerto Marina Rubicón a Reyes en el atraque de el barco El Pachi, de once metros de eslora, ya que éste no abonó ese atraque desde el verano del año 2004 "hasta la fecha del presente escrito, por tanto incluso con posterioridad a que el acusado dejara sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento, ascendiendo el importe del alquiler de un atraque para una embarcación de dichas características a unos 600 euros mensuales, lo que alcanzaría un total de más de 60.000 euros dejados de abonar por ese concepto".

"También en este caso -dice el fallo- se recompensaba la voluntaria inactividad del alcalde en el ejercicio de sus competencias en materia de disciplina urbanística, toda vez que las obras de construcción del puerto comenzaron en el año 2000, cuando se carecía de la preceptiva licencia municipal, y sólo fue solicitada ésta por los promotores cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió dichas obras por la ausencia de la mentada licencia".

Urbanismo de promotor

La sentencia dice que Reyes, a la hora de conceder licencias, "omitió deliberadamente trámites esenciales en el procedimiento de otorgamiento, impidiendo el ejercicio por el Cabildo de sus competencias, toda vez que concedió las licencias sin intervención de esta Institución a la que nunca le solicitó el preceptivo informe de compatibilidad".

"El alcalde permitió así el nacimiento del ‘urbanismo de promotor’ -señala el fallo- y con su actuación manifiestamente ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, puesto que autorizó construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que su capricho ya que en ningún expediente incorporó los informes jurídicos preceptivos y vinculantes, ni se exteriorizan argumentos o razones que puedan justificar la concesión masiva de licencias sobre proyectos ni siquiera estaban visados por el colegio profesional de arquitectos”.

“Lo que es más grave”, añade la sentencia, “el acusado autorizó las licencias sobre el acomodo a planes parciales -Montaña Roja, San Marcial de Rubicón, Costa Papagayo, Las Coloradas, Castillo Del Águila- que no habían adquirido eficacia jurídica puesto que dichos instrumentos de planeamiento no se habían publicado al tiempo del otorgamiento de las licencias, de ahí, que no podían otorgarse ni adquirirse licencias en el ámbito de los citados planes parciales hasta la plena publicación de sus normas".

Esta noticia ha sido publicada en Diario de Lanzarote.