Remitida a la Audiencia Nacional una denuncia contra un opositor venezolano acusado de incitar al terrorismo

La Fiscalía de Las Palmas ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por apología e incitación al terrorismo presentada por un colectivo de simpatizantes bolivarianos contra el opositor venezolano Alberto Franceschi, a raíz de una conferencia que este último ofreció en Canarias.



La denuncia se basa en la conferencia que el exdiputado de Proyecto Venzuela, hoy residente en Miami (EEUU), dio el pasado 6 de junio en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, en una acto organizado por la delegación en las islas del llamado Movimiento Ciudadano hacia una República Constitucional.



Los denunciantes sostienen que, en su conferencia, que fue grabada y se puede encontrar en la red de vídeos Youtube, Franceschi abogó por utilizar "piedra, plomo y candela" como vías para resolver la situación de Venezuela, algo que interpretan como "un claro llamamiento a la violencia que no puede quedar impune".

En el vídeo se puede observar cómo Franceschi propone abiertamente un golpe de Estado en el país. “Si hay algo seguro en la Venezuela de hoy es que las Fuerzas Armadas van a estallar. Y yo no estoy hablando de que necesitemos que se divida una gran mayoría. No. Antes yo lo quise creer así. También me pasé para la tesis de que nos bastaba la mitad, porque podíamos enfrentarnos con la otra mitad… Últimamente me conformo con una minoría. Si el 10% de las Fuerzas Armadas apoya la insurrección popular indetenible, los aplastamos en días”, asegura.

Para el opositor venezolano, esa acción debe constituir “el episodio definitivo” y debe contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas. “Las insurrecciones no ganan si no se hacen simultáneas”, afirma en su conferencia.

“La consigna, mi amiga, a mí me da vergüenza exponerla en público, pero la hice hace tanto tiempo que puedo volver a insistir en ella: piedra plomo y candela. La candela ya usted la ve hasta en el Plaza Altamira ayer. ¿Usted no vio un candeloro que ya prendió allí? La piedra es lo más usado. Hasta el “popotof” lanzaron allí. A mí no me gusta ese “popotof”, se lo confieso. La molotov, ajá. El plomo. El plomo es el que falta. Pero eso no tiene que hacerlo la población civil. Si no estamos armados. Pero la Fuerza Armada tendrá que echar plomo. Y están condenados a echar plomo, porque si ellos no echan plomo, terminarán echándose plomo entre ellos y serán muchas más las víctimas de ellos que las del pueblo (…) Y la hora del plomo será la hora definitiva de los problemas”, expuso Franceschi en su charla en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

La Coordinadora Canarias Bolivariana ha difundido este viernes un decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en la que esta acuerda enviar las diligencias abiertas al respecto a la Audiencia Nacional, el tribunal con competencias en España para investigar los delitos de enaltecimiento del terrorismo como los que se citan en la denuncia.