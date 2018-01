Gladys Acuña: "Una cosa es la sentencia del caso Stratvs y otra, la verdad"

La exalcaldesa de Yaiza Gladys Acuña ha defendido este miércoles que no cometió ilegalidad alguna al conceder la licencia de actividad a la bodega Stratvs a pesar del fallo que la ha declarado culpable de prevaricación y delito contra el territorio, "porque una cosa es la sentencia y otra, la verdad"



Acuña ha renunciado a todos sus cargos en el Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que la inhabilita durante 14 años para desempeñar responsabilidades públicas municipales, pero este miércoles ha recalcado en rueda de prensa que volvería a actuar "igual", porque está "absolutamente convencida" de que su decisión "fue correcta".



"Yo no dejé de actuar, actué como debía y lo hice hasta el límite de mis responsabilidades y con todos los medios de los que disponía", ha afirmado, con contundencia.



La exalcaldesa va a recurrir ante el Supremo y se sigue declarando inocente: "Una cosa es lo que diga la sentencia y que yo decida dimitir, y otra que yo reconozca que soy culpable de nada".



Gladys Acuña ha recalcado que "respeta y acata" la sentencia de la Sala de lo Penal del TSJC, "como no puede ser de otra manera"; sin embargo, no ve reflejado en ella "la verdad" de lo que ocurrió.



En este sentido, la todavía parlamentaria de Nueva Canarias ha recordado que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, emitió un voto particular que discrepa de la condena y aboga por absolver a todos los procesados en el primer juicio del caso Stratvs.



"Doreste lo ha explicado en un contundente y extenso voto particular que ocupa más de una tercera parte de la sentencia y desmonta una por una las conclusiones que han llevado a mi inhabilitación", ha argumentado Acuña .



La alcaldesa ha señalado que "en este caso la aritmética matemática ha hecho posible su condena", ya que las otras dos componentes de la Sala que la juzgó, Carla Vallejo y Margarita Varona, sí la creen culpable de dos delitos.



Sin embargo, ha comentado que "esto es como un partido de fútbol de ida y vuelta", en el que ha pedido en la ida "por 2 a 1". Y ha insistido en que está convencida de que Supremo le dará la razón.



Acuña ha subrayado que el TSJC ha tardado "siete largos meses" en dictar sentencia sobre lo ocurrido con la licencia de actividad de la bodega Stratvs, un tiempo que considera reflejo de "las profundas diferencias que existían entre los magistrados".

Gladys Acuña (c), a su llegada a la rueda de prensa en la que ha valorado la sentencia del caso Stratvs EFE/ JAVIER FUENTES





Respecto a la licencia de actividad que dio el Ayuntamiento de Yaiza, ha indicado que quiénes formaban parte de la junta de gobierno tenían la obligación de concederla a la vista de cinco informes positivos: "Como dijo el presidente del TSJC, denegar la licencia hubiera constituido un ejercicio prevaricador".



Ha continuado explicando que tanto en el juicio como en la sentencia se ha dicho que como alcaldesa tenía que haberse dado cuenta de muchos aspectos técnicos del proyecto.



Al respecto, se ha defendido manifestando que "afirmar esto es desconocer cómo funciona el proceso de toma de decisiones en las administraciones públicas. Es imposible y una exageración pretender que el órgano político revise el trabajo de los técnicos que intervienen en un procedimiento".



Respecto al delito de comisión por omisión por no ordenar el cierre de la bodega, Acuña ha manifestado que "en un estado de derecho la alcaldesa no puede ordenar un cierre armada únicamente de su voluntad".



"Mi obligación, y la cumplí, era dar instrucciones para incoar el correspondiente expediente de cierre, y así se hizo", ha alegado.



Así, ha recordado que el restaurante y la tienda se clausuraron porque no tenían ningún tipo de autorización y, en cuanto a la bodega, Acuña ha dicho haber pedido, hasta en tres ocasiones, colaboración administrativa al Cabildo, que "nunca llegó", porque era necesario un informe jurídico y Yaiza no tenía técnico en ese momento porque estaba inhabilitado.



"Yo no dejé de actuar, actué como debía, hasta el límite de mis responsabilidades y con los medios que disponía", ha abundado.



El pleno de este viernes tomará conocimiento de las renuncias de Gladys Acuña y José Antonio Rodríguez y será en la siguiente sesión cuando tome posesión el nuevo alcalde, Óscar Noda.



Sobre el alcalde que la sucederá, Gladys lo ha definido como una persona "solvente, rigurosa, trabajadora y responsable".



Así mismo ha revelado que dejar el cargo de esta manera no es algo que le guste, pero está "ilusionada" con dejar al frente del Ayuntamiento a su compañero Óscar Noda.



Noda, quien también ha estado presente en la rueda de prensa junto a todo el grupo de gobierno, no ha querido entrar a valorar la situación "por respeto", pero sí ha señalado que su voluntad es la de "estar al servicio del municipio".



Sobre si se volverá a presentar al cargo en caso de que el Tribunal Supremo revoque la condena, Acuña ha explicado que todavía "es demasiado pronto para hablar del futuro", pero ha admitido que "tal vez" su etapa municipal "haya concluido".



"Yaiza ha perdido una alcaldesa, pero Lanzarote ha ganado una diputada a tiempo completo", ha dicho, como cierre de su rueda de prensa.