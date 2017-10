El Gobierno canario no recurrirá la sentencia sobre el BIC del Oasis de Maspalomas

El Gobierno canario no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el decreto del Ejecutivo regional que desestimó declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría Sitio Histórico, el Oasis de Maspalomas.



La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, ha informado de esta decisión del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Consejo semanal y ha afirmado que el hecho de no recurrir no impide la rehabilitación del Hotel Oasis Maspalomas, de la cadena Riu.



Dávila ha explicado que esta rehabilitación se puede llevar a cabo al amparo de la nueva Ley del Suelo y que este mensaje se ha trasladado a los trabajadores del establecimiento hotelero y de los locales comerciales de la zona, constituidos en una asociación, cuyos miembros se concentraron este lunes ante la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.



El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que se ha reunido con miembros de la asociación, les ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores, ha señalado Dávila.



Desde la asociación se solicitó a Clavijo que el Gobierno canario presentara el recurso contra la sentencia y mantuviera una posición coherente con la posición política que ha mantenido en este asunto, según ha indicado un portavoz de los afectados, Pablo Santana.



Según este portavoz, tanto la cadena Riu como la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas han decidido recurrir la sentencia del TSJC.



La Sección Segunda de su Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC anuló el decreto del Gobierno 90/2014 de 1 de agosto por el que se desestimó declarar el BIC tras admitir parcialmente un recurso del Cabildo de Gran Canaria.