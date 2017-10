Ratificada la condena al concejal Jacinto Ortega por llamar "corruptor" a Miguel Ángel Ramírez

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso del concejal Jacinto Ortega, condenado a pagar 4.000 euros al empresario Miguel Ángel Ramírez por llamarle "corruptor" cuando era d elegado de Intersindical Canaria (IC) en el sector de la seguridad privada.

"Nosotros tenemos un eslogan, que además hemos abanderado, y es que detrás de un empresario corrupto, de un empresario corruptor, hay un político corrupto", señaló el entonces sindicalista en una rueda de prensa del sindicato.

La Sala ratifica la postura del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria que estimó que, a pesar de que Ortega alegó en el juicio que no se refirió expresamente a Miguel Ángel Ramírez como "corruptor" o "corrupto", "no hay ninguna duda de que las manifestaciones no eran genéricas" sino que se referían al empresario y que eran "innecesarias".

Ortega también manifestó a una cadena de televisión que no podía “dañar el honor de alguien que no lo tiene”, lo que la Justicia considera otra “descalificación personal y pública” al margen de su labor sindical.

La Sala ratifica que estos comentarios exceden la protección de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al trabajo sindical y sostiene que fueron esgrimidos por el concejal con el fin de repercutir en la imagen personal del empresario.

Ortega tendrá que pagar las costas judiciales, además de la indemnización al empresario y no podrá realizar en un futuro actuaciones como las que propiciaron la denuncia de Ramírez.

Por su parte, el empresario Miguel Ángel Ramírez ha asegurado que destinará la los 4.000 euros de indemnización a Cáritas y a San Juan de Dios.