El TSJC permite que se abra el sobre 2 del concurso de informativos de RTVC

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido este miércoles permitir que continúe el procedimiento en marcha para elegir a la empresa o empresas que se harán cargo de la gestión de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria, cuando concluya el contrato de Videoreport.



En un auto dictado este miércoles, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC desestima así la petición de Videoreport de que se adoptara una suspensión de carácter cautelar y urgente del procedimiento, sin prejuzgar las decisiones que puedan tomar sus magistrados más adelante, una vez que las partes en litigio expongan sus argumentos.



La empresa que en la actualidad gestiona los informativos de la radiotelevisión autonómica había solicitado esta medida después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias decidiera el pasado 10 de enero levantar la suspensión que hasta ahora afectaba a esa licitación.



El auto del TSJC precisa que su decisión de este miércoles permite que se abra el sobre 2 de las ofertas planteadas por los grupos empresariales que aspiran a hacerse con este contrato público.



El presidente de la Sala, César José García Otero, explica que no procede atender la suspensión que demandaba Videoreport por la vía de urgencia porque la medida que ha tomado el Tribunal Administrativo es un acto que "no agota" el procedimiento de contratación.



"Esto es, no le pone fin y, por tanto, va a ser posible dar una respuesta cautelar conforme al procedimiento ordinario, previo traslado por tres días a las partes para que aleguen lo procedente y pueda cumplirse el principio de contradicción previo a la decisión de la Sala", añade.