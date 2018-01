La conformidad de 20 de los acusados del caso Faycán no perjudica al resto, según las defensas

El acuerdo con el fiscal al que han llegado este lunes 20 de los 28 acusados en el caso Faycán al inicio del juicio para declararse culpables en esa trama de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde no tiene por qué perjudicar a los que mantienen su inocencia, según han indicado algunas defensas.

Tras concluir la primera sesión del juicio, el abogado Juan Sánchez Limiñana, que defiende al exalcalde de Telde Francisco Valido (PP) y al técnico municipal Esteban Cabrera, ha considerado que el que reconozcan los hechos esta veintena de procesados no cambia la estrategia de los que defienden su inocencia.

Los que niegan haber cometido delito alguno en relación a este caso no tienen nada que oponer a que se diga la verdad, pues están defendiendo su inocencia, ha indicado Limiñana.

El letrado Armando Martín Bueno, que ha ejercido la defensa de Víctor Hugo Rosales, comercial de la constructora Iturri (uno de los acusados que ha reconocido los hechos y ha aceptado la condena), ha manifestado que no ha sido fácil tomar esta decisión, dado el tiempo desde que se comenzó la causa, en 2006.

Según Martín Bueno, el daño ya se ha causado y hasta el último momento no tenían claro si aceptar o no la petición del fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Ríos, porque también podía haber prueba de descargo para su cliente, por lo que se ha aceptado el trato pero con reservas. "No ha sido fácil para los dos".

Los letrados han cuestionado la decisión del tribunal de que los acusados que han reconocido los hechos declaren como testigo, porque aún no se ha dictado sentencia sobre estos.

Sánchez Limiñana ha señalado que el Tribunal Constitucional ha declarado que el conformado en causa con múltiples acusados puede declarar a continuación como testigo, pero, en este caso, aún no han sido condenados, aunque sea "in voce", lo que genera un problema porque no están exentos del procedimiento y, en consecuencia, son todavía imputados.

Por ello, ha considerado que se puede estar vulnerando un derecho fundamental de las partes.

Así mismo, Sánchez Limiñana y Martín se han mostrado convencidos de que no va a afectar a este juicio la causa que mantiene abierta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el presidente de la sala que juzga el "caso Faycán", el magistrado Salvador Alba, por posibles delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Martín ha señalado al respecto que "tiene el pleno convencimiento que el juicio se va a terminar, pues la causa se ha reducido un tercio y en un mes quizás podría concluir", antes de que el TSJC tome algún tipo de decisión sobre Salvador Alba.