El fiscal mantiene su petición de 20 años de cárcel para el acusado de matar de un navajazo a un conocido

La Fiscalía ha mantenido este martes la condena de 20 años que solicita para el hombre que en 2016 mató con su navaja de una puñalada a un conocido en la calle Ferreras de Las Palmas de Gran Canaria, si bien ha considerado que subsidiariamente los hechos pueden constituir un homicidio.



En su informe final, expuesto al Tribunal del Jurado de la Audiencia de Las Palmas que decidirá sobre la culpabilidad del acusado, el fiscal Miguel Pallarés ha señalado que la prueba practicada demuestra que Fermín G.A., de 62 años, atacó de manera sorpresiva a la víctima, Manuel Gómez Ruiz, la tarde del 21 de marzo de ese año.



Según Pallarés, su intención ese día era "claramente homicida" y por ello atacó a la víctima en una zona vital, aunque ha introducido en su informe la alternativa de homicidio y una condena de 15 años de prisión, en caso de que el jurado no aprecie alevosía en los hechos.



El fiscal ha señalado al tribunal que el acusado aprovechó que la víctima sufría una cojera para apuñalarlo en el abdomen y que era plenamente conocedor de los hechos, conforme a lo expuesto por la médico forense que examinó al acusado, que, pese a tener una inteligencia limitada, sí puede discernir sobre este tipo de actos.



El abogado de Fermín G.A. ha pedido, sin embargo, la absolución de su defendido y ha manifestado estar convencido de que lo que se juzga es un homicidio imprudente por la prueba practicada y por el relato del procesado, el único que sabe lo que ocurrió porque ningún testigo presenció la agresión, según él.



El letrado Álvaro Muñoz ha señalado al tribunal que su cliente no es un asesino y que apuñaló a la víctima, por la que sentía un miedo insuperable, en legítima defensa y desde el suelo, con lo que tampoco aprecia el abuso de superioridad que advierte la fiscalía.



Además, ha recalcado que su defendido había bebido ese día una "litrona" de cerveza e ingerido antidepresivos y ansiolíticos.



Por ello, sostiene que se debe apreciar la eximente completa en su actuación y, si no, incompleta, y, en ese caso, pide una condena de 6 meses de prisión.



Muñoz ha incidido también en que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, no todas las heridas causadas en el abdomen o en cualquier zona vital significan que haya intención de causar la muerte.



En cuanto a la indemnización que reclama el fiscal para la familia del fallecido, 125.000 euros, el letrado cree que carece de lógica, porque no ha asistido al juicio y porque quien la reclama es el Ministerio Público.



El acusado, en su derecho a la última palabra, ha pedido perdón a la familia de la víctima y ha expresado de nuevo su arrepentimiento.



El Tribunal del Jurado comenzará a deliberar sobre el objeto del veredicto este miércoles.