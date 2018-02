Ángel Víctor Torres: "Es una pena que no podamos tener la Copa del Rey todos los años"

El vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, hizo balance de la recién finalizada Copa del Rey de baloncesto celebrada en la isla asegurando que se ha superado, incluso, "las expectativas iniciales que habíamos contemplado a todos los niveles".



En su opinión, se ha tenido "el tiempo, la climatología y todos los factores a favor", recordando el reciente temporal de frío, viento y nieve que se había estacionado en el Archipiélago. "Hemos transmitido al exterior una imagen de Gran Canaria magnífica", ha subrayado.



"Se han llenado todos lo partidos, aproximadamente unas 9.000 personas, y es una pena que no podamos tener la Copa todos los años, porque tiene un retorno económico, social y deportivo de primer orden, y ha habido una convivencia modélica de todas la aficiones", ha agregado.



Torres ha felicitado a la ACB por su "excelente" organización, al tiempo que ha subrayado que el Cabildo está apostando por que "el baloncesto llegue a la sociedad canaria", sobre todo en los colegios.



El también consejero de Deportes ha destacado que los dos equipos canarios -Tenerife Iberostar y Herbalife Gran Canaria- llegaron a las semifinales y que compitieron a un "gran nivel" ante los poderosos Real Madrid y FC Barcelona Lassa.



"Incluso se están superando las expectativas iniciales, ya que los hoteles se han llenado en toda la isla, y la restauración, los comercios, las tiendas y el transporte han estado por encima de lo previsto", ha abundado Torres.



En su opinión, la Copa del Rey ha sido "una guinda final que culmina que Gran Canaria sea la Isla Europea de los Deportes".



Por su parte, el presidente de la institución insular, Antonio Morales, ha dicho este lunes que este fin de semana ha sido "extraordinario, con un gran clima, coincidiendo con los carnavales, con aficiones que disfrutaron de lo lindo de la ciudad y de la isla, sin ningún tipo de incidentes, y que se veían en todos los rincones de la capital disfrutando de gastronomía, fiesta y paisaje".



"Sin dudas, el retorno en la ciudad y en la isla ha sido muy importante, pero lo ha sido muchísimo más la trascendencia mediática que ha tenido, ya que ha llegado la imagen de Gran Canaria a centenares de millones de personas en distintos lugares del mundo, no solo de los partidos de baloncesto, sino de la isla, de sus playas y los comentarios de los periodistas sobre el evento", ha agregado.



En su opinión, "el retorno en proyección de la isla en publicidad ha sido extraordinario, pero aún no tenemos los datos concretos económicos, que trasladaremos desde que la ACB nos facilite", ha agregado Morales.