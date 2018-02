El Baskonia buscará el tercer triunfo del presente curso frente al Barcelona

Barcelona Lassa y Baskonia cerrarán este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se disputa en Gran Canaria, en un choque que será el cuarto entre ambos conjuntos en la presente campaña, y en el que los vitorianos intentarán sumar su tercer triunfo.



Los dos equipos, que aún tienen un choque más pendiente este curso, correspondiente a la Euroliga el 23 de marzo en Barcelona, se han medido en 124 ocasiones en Liga, con un balance muy favorable para el equipo azulgrana, que ha logrado 79 victorias y ha caído en 45 ocasiones.



Sin embargo, todo puede ocurrir sobre el parqué de la instalación deportiva isleña, ya que ambos contendientes llegan tras vencer de manera contundente en la pasada jornada liguera, en el caso del Barcelona por 32 puntos a Bilbao Basket, mientras que Baskonia superó por 18 a Unicaja.



El Barcelona, que conquistó su última competición de Copa en Vitoria en el año 2013, intentará hacer valer ante Baskonia su condición de cabeza de serie, aunque el técnico azulgrana, el serbio Svetislav Pesic, considera que en este evento no hay favoritos.



"A un partido todo es posible, y si bien es cierto que en la Liga Endesa el Real Madrid es primero, Baskonia ha demostrado en las últimas semanas tener más calidad que los restantes conjuntos", ha indicado en rueda de prensa el técnico del Barcelona.



Pesic ha asegurado igualmente que respetan mucho al rival y que sus jugadores tendrán que estar inspirados en defensa y ataque para ganar el partido, ante un Baskonia del que ha dicho que es un equipo "muy agresivo".



Por su parte, en el banquillo del equipo vitoriano está un viejo conocido de la afición grancanaria, Pedro Martínez, quien vuelve a la que fue su casa y donde dejó un grato recuerdo.



"Solo estamos centrados en el partido ante el Barcelona, que es cabeza de serie, con lo que ha hecho una mejor vuelta que la nuestra, e intentaremos hacer un buen partido para tener opciones de ganar", ha señalado el entrenador de Baskonia.



Martínez no cree que su conjunto sea superior al Barcelona, ya que en su opinión ambos están a un nivel similar, por lo que prevé un encuentro muy igualado.



Pedro Martínez tiene a su disposición a toda la plantilla, aunque cabe destacar que algunos integrantes como Jayson Granger, arrastran problemas físicos que, sin embargo, no les impedirán saltar a la cancha.



Por el lado blaugrana, el exbaskonista francés Kevin Seraphin no ha llegado a tiempo y se perderá esta edición copera por lesión, por lo que Svetislav Pesic deberá contar con un juego interior formado por Ante Tomic, Pierre Oriola, Aleksandar Vezenkov y Víctor Claver.



Este será el décimo duelo copero entre ambos equipos, que registran un balance positivo para el conjunto catalán que se impone por 6-3, aunque los cuatro últimos choques la igualdad es máxima con un empate a dos.



El duelo de bases puede ser una de las claves de este encuentro, donde el papel del georgiano Tornike Shengelia, jugador más valorado de la Liga Endesa hasta la fecha, puede guiar a los baskonistas hasta la semifinal.



El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará al que salga triunfador del duelo que protagonizarán el Montakit Fuenlabrada, una de las sorpresas del campeonato, y el Herbalife Gran Canaria, anfitrión del torneo.



El Barcelona-Baskonia, que se disputará a partir de las 20.30 horas en el Gran Canaria Arena, estará dirigido por los colegiados Conde, Jiménez y Calatrava.