El Betis asalta el Gran Canaria Arena

El Herbalife Gran Canaria perdió su condición de invicto en la presente temporada en la Liga Endesa en casa al caer derrotado por el Real Betis Energía Plus (83-90), en el que sobresalió un Ryan Kelly autor de 20 puntos, entre ellos un decisivo triple en el último cuarto.



El Betis salió con muchos bríos y un gran acierto anotador, lo que se tradujo en un parcial de 0-7 ante un Gran Canaria en el que Oliver y Rabaseda fueron de la partida en detrimento de Mekel y Paulí, habituales en los partidos precedentes.



Los pupilos de Óscar Quintana, muy entonados, se fueron hasta el 5-16 tras un triple de Nelson -jugador cedido por el Gran Canaria-, a 6.27 para llegar al final de este primer cuarto, y el técnico local, Luis Casimiro, se veía obligado a solicitar tiempo muerto, tras el cual su conjunto reducía diferencias (9-16).



Pese a ello, Betis no perdía la compostura y seguía dominando, aunque en el tramo final de este periodo los locales, con un parcial de 7-0, estrechaban la diferencia (19-22).



Cinco puntos consecutivos de DJ Seleey al inicio del segundo cuarto hacían que Gran Canaria voltease el marcador (24-22), ante un equipo andaluz que ya no anotaba con tanta facilidad, y que se veía 6 abajo, tras una canasta en contraataque culminado por Pablo Aguilar (32-26).



Los andaluces, muy bien dirigidos por Franch, se iban al descanso con un marcador igualado a 41 y dejando muy buenas sensaciones, frente a un Gran Canaria que echaba en falta los puntos de Eriksson.



Tras el paso por los vestuarios los locales exhibieron su arsenal ofensivo, y gracias a tres triples consecutivos de Báez, Eriksson y Oliver se iban de 7 (50-43), aunque su rival no le perdía la cara al partido y gracias a otra canasta de tres de Uriz seguía oponiendo serias dificultades (62-61).



Gran Canaria, que parecía acusar el esfuerzo del partido del miércoles en Italia y el posterior regreso a la isla, cerraba este cuarto con solo dos puntos arriba (67-65) y todo aún por decidir.



El partido seguía muy igualado en los minutos iniciales del último cuarto y presagiaba un final muy competido, tras un canastón de Uriz que situaba el 75-74 en el electrónico.



Los béticos tomaban la iniciativa 75-77, tras un 2+1 de Kelly, Schilb encendía a continuación la alarma en el conjunto local (75-79, con 4.11 por delante) y Kelly establecía un parcial de 0-9 y hacía soñar a los visitantes (75-81).



Un triple de Oliver aumentaba la emoción (78-81) y dos puntos de Seeley, tras capturar un rebote ofensivo, situaban el marcador en 80-81, y poco después Eriksson desataba el delirio en las gradas con su triple, que igualaba a 83.



Sin embargo, Betis tuvo más temple y, apoyado en un triplazo de Kelly, conquistaron su tercer triunfo liguero consecutivo.