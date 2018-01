El Cabildo de Gran Canaria estima que la Copa del Rey de baloncesto dejará en la isla de 20 a 30 millones de euros

El vicepresidente y consejero de Deportes del Cabildo insular, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha señalado este martes que se calcula que la Copa del Rey de baloncesto, que se celebrará a mediados de febrero por tercera vez en Gran Canaria, dejará en la isla entre 20 y 30 millones de euros.



"Sobre todo, en pernoctaciones y restauración de las personas que vienen a la isla, aunque también tendrá reflejo en los medios de comunicación", ha subrayado Torres.



En su opinión, esta Copa del Rey es "un evento deportivo tremendamente rentable" para la isla, ya que "por cada euro que se invierte se recuperará mucho más", pues se está hablando de un Gran Canaria Arena que "va a estar repleto de aficionados" y de que "miles de personas se trasladarán esa semana con sus familias y generarán economía", sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria.



"Además, el evento lleva consigo valores y, por ese motivo, firmamos un convenio para que llegue a los colegios, de modo que el deporte, el baloncesto en este caso, sirva para una mayor solidaridad y se implique a todos los municipios de la isla porque también esta Copa les pertenece", ha agregado Torres.



La voluntad del Cabildo de Gran Canaria, desde su Instituto Insular de Deportes, "es traer grandes eventos y este es el más grande del año 2018 ".



"Creo que los emparejamientos no son malos para los dos equipos canarios -Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria- y los cruces posteriores, y ojalá podamos tener una final canaria y que el título se quede en esta tierra", ha subrayado el consejero de Deportes.



Sobre la coincidencia del certamen con la fiesta de Carnaval de la capital grancanaria, Torres ha dicho que "la Copa del Rey tiene su calendario y hay que ajustarse a él y si eso fuese un problema insalvable no la tendríamos en la isla y esta será la segunda que vamos a tener en el Gran Canaria Arena".



En su opinión, el torneo del KO "es una apuesta segura que lleva consigo otras actuaciones para que los niños puedan aprender baloncesto, conocer a otras figuras y a jugadores noveles que destacan, tener engalanados los locales de restauración".



"La Copa del Rey se engloba en un conjunto de acciones que van a repercutir en la isla no solamente en un largo fin de semana, sino que desde el 2017 y hasta el 2019, se realizan numerosos eventos que hay que proteger y apoyar también porque generan un sentimiento de afecto que se queda luego en la cantera", ha destacado.