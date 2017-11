El Canarias busca en Grecia un triunfo que le permita seguir en lo alto de su grupo en europa

El Iberostar Tenerife jugará este miércoles en Grecia ante el Paok de Salónica en un choque muy complicado para los hombres de Nenad Markovic, que necesitan el triunfo para seguir en los puestos altos de la clasificación.

Los tinerfeños han viajado a Grecia con la ausencia de Ferrán Bassas, que sigue recuperándose de su esguince de rodilla, y con la presencia del vinculado Adnan Omeragic, que cubrirá la baja del base catalán.



Iberostar Tenerife y PAOK Salónica se enfrentaron en la pasada edición de la Liga de Campeones FIBA en el cruce de cuartos de final, en el que los tinerfeños perdieron en tierras griegas (66-63), pero resolvieron la eliminatoria en el pabellón Insular Santiago Martín tras un contundente 80-54.



El PAOK de Salónica es un histórico del baloncesto europeo que fue campeón de la Recopa en 1991 y de la Copa Korac en 1994.



Actualmente no se encuentra entre los líderes de su liga nacional, pero cuenta con un grupo de jugadores importantes, aunque hasta el momento no lo ha demostrado en Europa y, tras cuatro jornadas disputadas, lleva un triunfo y tres derrotas.



Su única victoria fue contra el Capo d'Orlando (63-58) y ha perdido con MHP Riesen, Gaziantep y Chalon.



El PAOK afronta este choque con muchas urgencias (tres derrotas y una victoria), ya que para meterse en el grupo de cabeza debe asegurar sus encuentros en casa y sabe que ganar al Iberostar Tenerife supondría dar un salto importante.



Rodrigo san Miguel, base del conjunto insular, tiene claro que no será un partido fácil porque "ellos tienen muchas urgencias para ganar al no haber empezado todo lo bien que esperaban".



Además el jugador destacó que "vienen de una jornada de descanso en su liga y habrán podido preparar muy bien este partido contra nosotros".



El conjunto griego, que dirige Papatheodorou, llega a este encuentro sin Kevin Dillarda y con la duda del pívot Krubally.



Destacan en el cuadro heleno el escolta Triche, el alero Jones y los griegos Katsivelis y Koniaris, jugadores incluidos en la lista de la selección de su país para los próximos encuentros internacionales.



El choque, que se disputará en el PAOK Sport Center, se iniciará a las 17:30 horas.